Российские оккупанты готовятся расширять одну из братских могил в Мариуполе – горсовет

В Мариуполе и окрестностях обнаружено четыре братских могилы с погибшими жителями города Фото: ЕРА

Об этом советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил в своем Telegram-канале 26 мая.

Речь идет о четвертой братской могиле, которую обнаружили журналисты "Схем".

"Россияне используют наши предупреждения об угрозе эпидемии и фактически начали "сериал" по центральным каналам Раша-ТВ по сценарию "мы местные, здесь живем, мы боимся – нужно перезахоронение". С места сообщают о расширении и подготовке новых рвов для захоронений", – написал Андрющенко

По его данным, после окончания работ оккупанты планируют использовать могилу для информационной атаки на Украину – они, вероятно, намерены обвинить Украину в массовых убийствах.

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