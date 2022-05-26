Российские оккупанты готовятся расширять одну из братских могил в Мариуполе – горсовет

Об этом советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил в своем Telegram-канале 26 мая.
Речь идет о четвертой братской могиле, которую обнаружили журналисты "Схем".
"Россияне используют наши предупреждения об угрозе эпидемии и фактически начали "сериал" по центральным каналам Раша-ТВ по сценарию "мы местные, здесь живем, мы боимся – нужно перезахоронение". С места сообщают о расширении и подготовке новых рвов для захоронений", – написал Андрющенко
По его данным, после окончания работ оккупанты планируют использовать могилу для информационной атаки на Украину – они, вероятно, намерены обвинить Украину в массовых убийствах.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Мариуполь был окружен российскими войсками в первые дни полномасштабного вторжения, которое началось 24 февраля. Окупанты не смогли взять город штурмом и начали сбрасывать на него авиабомбы и обстреливать. Жители осажденного Мариуполя из-за российских оккупантов остались без воды, света, тепла, связи и продуктов.
По данным горсовета Мариуполя, в городе погибло порядка 20 тыс. человек. По информации украинских военных, оккупанты убили 25 тыс. человек.
Еще 100 тыс. жителей Мариуполя ждут эвакуации из города, сообщал мэр Вадим Бойченко.
На данный момент известно о четырех местах массовых захоронений в Мариуполе и его окрестностях. Кроме "Некрополя", они есть в поселках Мангуш и Старый Крым, а также в селе Виноградное.