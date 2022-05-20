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"Война показала, кто друг, а кто враг". Во Львове раскрыли фигуры львов на польском военном кладбище

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Львы были закрыты деревянными щитами с 2015 года
Львы были закрыты деревянными щитами с 2015 года
Фото: Андрій Садовий / Facebook

На Лычаковском кладбище во Львове раскрыли фигуры двух львов, которые стояли у одного из входов на мемориал "Кладбище орлят" – место захоронения польских военных.

Об этом мэр Львова Андрей Садовый сообщил в Facebook. 

"Многое в истории было между украинцами и поляками. Могилы наших предков с обеих сторон границы являются свидетелями конфликтов и взаимных обид. И хотя это давние дела, они часто становились препятствием для взаимопонимания. А наш общий враг еще и удачно подливал масла в огонь. Эта война показала, кто друг, а кто враг. Пусть эти львы на польских военных захоронениях во Львове, которые в свое время были объектом спора и стояли закрытыми, станут шагом к окончательному взаимному прощению за прошлые несправедливости. Пусть живет Польша! Слава Украине!" – написал он. 

https://www.facebook.com/andriy.sadovyi/posts/576968183791289

Скульптуры львов готовят к реставрации, проинформировал сайт Львовского горсовета.

Эти львы установлены у арки при входе на кладбище с южной стороны, пишет Zaxid.net. У одного из них на щите была надпись на польском Zawsze wierny ("Всегда верный"), у второго – Tobie Polsko ("Тебе, Польша"). На одном из щитов был изображен герб Польши, на другом – герб Львова. В 70-х годах прошлого века советская власть демонтировала львов. Сейчас на обоих щитах изображен герб Львова, но последние восемь лет скульптуры были закрыты. 

Скриншот: Ewa Tracz / YouTube
Скриншот: Ewa Tracz / YouTube

Львов вернули на прежнее место только в 2015 году, после визита в Украину президента Польши Анджея Дуды. Как отмечает "Историческая правда", это сделали по инициативе министерства культуры Польши без согласования с украинской властью, из-за чего произошел скандал. Скульптуры оставили, но закрыли их деревянными щитами.

Контекст:

Мемориал "Кладбище орлят" (на польском он называется "Кладбищем защитников Львова") был построен в 1926-1939 годах, пишет Zaxid.net. Там похоронены участники боев против ЗУНР (поляки, которых называли "Львовскими орлятами") и большевиков в начале прошлого века. Издание отмечает, что там захоронены в том числе украинцы. 

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Львов, Украина, Польша, Андрей Садовый, история, кладбище, мемориал, скульптура, ЗУНР, могила
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