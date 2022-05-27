"Особо идентифицировать нечего было". В Мариуполе в ходе разбора завалов нашли очередной могильник – советник мэра

Об этом 27 мая в Telegram сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

"В ходе разбора завалов МЧС России по улице Куинджи, на территории бывшего завода "Октябрь", найдено около 70 тел погибших. Причина та же – людей заперло обломками здания после обстрела. Тела погибших были упакованы в пластиковые пакеты и вывезены для захоронения в братской могиле в селе Старый Крым, – написал Андрющенко. – Идентификация не проводилась, но местные говорят, что особо идентифицировать нечего было с учетом состояния тел".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Мариуполь – крупнейший портовый город на берегу Азовского моря, до войны там проживали около 500 тыс. человек. Бои за Мариуполь шли с 24 февраля, однако оккупанты не смогли взять город штурмом и начали сбрасывать на него авиабомбы и обстреливать. Жители осажденного Мариуполя из-за российских оккупантов остались без воды, света, тепла, связи и продуктов. Эвакуация мирных жителей из города в апреле была заблокирована оккупантами на несколько недель.

21 апреля президент Украины Владимир Зеленский сказал, что большую часть города россияне "давно захватили". В Мариуполе, по его информации, на тот момент оставались заблокированными около 120 тыс. мирных жителей.

В ночь на 17 мая Зеленский заявил о начале операции по спасению защитников Мариуполя с завода "Азовсталь" – последнего объекта в городе, который удерживали украинские военные. По информации британской разведки на утро 20 мая, завод "Азовсталь" покинули до 1700 украинских военных. Минобороны РФ 20 мая вечером заявило о завершении вывода украинских военных с завода.

Зеленский ожидает, что Украине удастся обменять и вернуть домой своих военнослужащих и правоохранителей, которые были на заводе "Азовсталь" в Мариуполе.

По данным офицера управления разведки Ильи Самойленко на 8 мая, в городе российские оккупанты убили 25 тыс. человек.