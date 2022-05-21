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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Советник мэра Мариуполя: Оккупанты завершили разбор завалов и вывоз тел из драмтеатра. Теперь мы никогла не узнаем, сколько людей там погибло

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Оккупанты сбросили бомбу на мариупольский драмтеатр 16 марта
Оккупанты сбросили бомбу на мариупольский драмтеатр 16 марта
Фото: EPA

Российские оккупанты завершили разбор завалов драмтеатра в Мариуполе Донецкой области, который был разрушен в результате удара российских военных. Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram 20 мая.

"Сегодня оккупанты завершили разбор завалов и вывоз тел погибших из драматического театра. Техника убрана, зона открыта. Теперь мы никогда не узнаем, сколько на самом деле было убито гражданских мариупольцев российской бомбой в драматическом театре. Погибшие похоронены под безымянными номерами в братской могиле в Мангуше. Если есть в XXI веке большее военное преступление против человечества, то я не знаю какое", – написал он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

16 марта после очередной бомбардировки в Мариуполе был уничтожен драматический театр, в котором скрывались от обстрелов местные жители. После бомбежки разрушилась центральная часть театра, а обломками завалило вход в бомбоубежище. Спутниковые снимки американской компании Maxar Technologies показали, что возле театра, на который оккупанты сбросили бомбу, были большие надписи "Дети".

В расследовании Associated Press, опубликованном 4 мая, говорится, что в результате бомбардировки театра погибло около 600 человек, находившихся внутри и рядом со зданием.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Мариуполь, война России против Украины, погибшие, Петр Андрющенко
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