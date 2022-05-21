Советник мэра Мариуполя: Оккупанты завершили разбор завалов и вывоз тел из драмтеатра. Теперь мы никогла не узнаем, сколько людей там погибло

"Сегодня оккупанты завершили разбор завалов и вывоз тел погибших из драматического театра. Техника убрана, зона открыта. Теперь мы никогда не узнаем, сколько на самом деле было убито гражданских мариупольцев российской бомбой в драматическом театре. Погибшие похоронены под безымянными номерами в братской могиле в Мангуше. Если есть в XXI веке большее военное преступление против человечества, то я не знаю какое", – написал он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

16 марта после очередной бомбардировки в Мариуполе был уничтожен драматический театр, в котором скрывались от обстрелов местные жители. После бомбежки разрушилась центральная часть театра, а обломками завалило вход в бомбоубежище. Спутниковые снимки американской компании Maxar Technologies показали, что возле театра, на который оккупанты сбросили бомбу, были большие надписи "Дети".

В расследовании Associated Press, опубликованном 4 мая, говорится, что в результате бомбардировки театра погибло около 600 человек, находившихся внутри и рядом со зданием.