Фильм убитого российскими оккупантами в Мариуполе режиссера Кведаравичюса получил в Каннах специальный приз

Жюри Каннского кинофестиваля заявило, что картину Кведаравичюса "невозможно сравнить ни с одним другим фильмом конкурса" Фото: Kaspars Goba / Facebook

Во время награждения жюри заявило, что картину Кведаравичюса "невозможно сравнить ни с одним другим фильмом конкурса", назвав ее смелым и экзистенциальным заявлением режиссера, который стал одним из "тысяч мирных жителей, убитых российской армией с начала полномасштабного путинского вторжения".

Картина состоит из видео, которые режиссер успел снять в Мариуполе до того, как попал в плен и был застрелен российскими оккупантами.

Соавтором ленты стала невеста режиссера Анна Белоброва, которая на момент съемок находилась в Украине и смогла вывезти материл, на основе которого впоследствии вместе с монтажером Дуней Сечевой был создан документальный фильм.

Кведаравичюс известен в том числе как автор картины "Мариуполис" (2016) о войне на Донбассе.