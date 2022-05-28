Фильм убитого российскими оккупантами в Мариуполе режиссера Кведаравичюса получил в Каннах специальный приз

Во время награждения жюри заявило, что картину Кведаравичюса "невозможно сравнить ни с одним другим фильмом конкурса", назвав ее смелым и экзистенциальным заявлением режиссера, который стал одним из "тысяч мирных жителей, убитых российской армией с начала полномасштабного путинского вторжения".
Картина состоит из видео, которые режиссер успел снять в Мариуполе до того, как попал в плен и был застрелен российскими оккупантами.
Соавтором ленты стала невеста режиссера Анна Белоброва, которая на момент съемок находилась в Украине и смогла вывезти материл, на основе которого впоследствии вместе с монтажером Дуней Сечевой был создан документальный фильм.
Кведаравичюс известен в том числе как автор картины "Мариуполис" (2016) о войне на Донбассе.
О гибели Кведаравичюса стало известно 2 апреля. 5 апреля подруга режиссера, журналистка Альбина Львутина сообщила, что он был расстрелян российскими оккупантами, которые взяли его в плен.
Кведаравичюсу было 45 лет. В 2003–2005 годах он преподавал теорию религии, права и политики в США.
В 2011-м он продюсировал документальный фильм "Барзах" об исчезновениях и похищениях людей в Чечне. Премьера картины состоялась на Берлинском кинофестивале, она получила специальный приз Amnesty International. Литовская киноакадемия выбрала "Барзах" лучшим документальным фильмом года.