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Фильм убитого российскими оккупантами в Мариуполе режиссера Кведаравичюса получил в Каннах специальный приз

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Жюри Каннского кинофестиваля заявило, что картину Кведаравичюса "невозможно сравнить ни с одним другим фильмом конкурса"
Жюри Каннского кинофестиваля заявило, что картину Кведаравичюса "невозможно сравнить ни с одним другим фильмом конкурса"
Фото: Kaspars Goba / Facebook

Документальный фильм литовского режиссера-документалиста Мантаса Кведаравичюса "Мариуполис 2" получил на 75-м Каннском кинофестивале специальный приз. Об этом 28 мая написало издание Variety.

Во время награждения жюри заявило, что картину Кведаравичюса "невозможно сравнить ни с одним другим фильмом конкурса", назвав ее смелым и экзистенциальным заявлением режиссера, который стал одним из "тысяч мирных жителей, убитых российской армией с начала полномасштабного путинского вторжения".

Картина состоит из видео, которые режиссер успел снять в Мариуполе до того, как попал в плен и был застрелен российскими оккупантами.

Соавтором ленты стала невеста режиссера Анна Белоброва, которая на момент съемок находилась в Украине и смогла вывезти материл, на основе которого впоследствии вместе с монтажером Дуней Сечевой был создан документальный фильм.

Кведаравичюс известен в том числе как автор картины "Мариуполис" (2016) о войне на Донбассе.

Контекст:

О гибели Кведаравичюса стало известно 2 апреля. 5 апреля подруга режиссера, журналистка Альбина Львутина сообщила, что он был расстрелян российскими оккупантами, которые взяли его в плен.

Кведаравичюсу было 45 лет. В 2003–2005 годах он преподавал теорию религии, права и политики в США.

В 2011-м он продюсировал документальный фильм "Барзах" об исчезновениях и похищениях людей в Чечне. Премьера картины состоялась на Берлинском кинофестивале, она получила специальный приз Amnesty International. Литовская киноакадемия выбрала "Барзах" лучшим документальным фильмом года.

Теги: убийство, Каннский кинофестиваль, Мариуполь, кинофестиваль, война России против Украины, награда, Мантас Кведаравичюс
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