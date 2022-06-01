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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Мариуполе оккупанты готовятся сносить поврежденные дома, людей выгоняют на улицу – мэрия

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По словам Андрющенко, два дня мобильные бригады из сотрудников МЧС России и военных обходят уцелевшие квартиры, где проживают люди
По словам Андрющенко, два дня мобильные бригады из сотрудников МЧС России и военных обходят уцелевшие квартиры, где проживают люди
Фото: ЕРА

В Мариуполе Донецкой области российские оккупанты готовятся сносить дома, которые повреждены от их обстрелов. Об этом 1 июня в Telegram сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

"Оккупационные власти Донецкой области приступили к оценке уровня повреждений на основании порядка, недавно принятого главарем [боевиков "ДНР" Денисом] Пушилиным. Оккупанты готовятся сносить большинство зданий, пострадавших от их же обстрелов. Два дня мобильные бригады из сотрудников МЧС России и военных обходят уцелевшие квартиры, где проживают люди. Предупреждают, что после начала сноса зданий будет проведено переселение", – отметил Андрющенко.

Он считает, что таким образом захватчики хотят заставить часть людей выехать в РФ, а часть – продолжать работать.

"Владельцев домов, которые планируют снести, вне зависимости от состояния квартир выселяют буквально на улицу. На вопрос, где жить, отвечают, что это не дело оккупационных властей", – подчеркнул советник мэра.

По его словам, людей пожилого возраста захватчики планируют компактно расселить в помещениях общежитий по проспекту Строителей, а в их квартиры заселят людей, которые задействованы на работах в порту, на заводе Ильича и при разборе завалов. Тем, кто не согласен на переселение, дают две недели на поиск другого жилья.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Мариуполь был окружен российскими войсками в первые дни полномасштабного вторжения, которое началось 24 февраля. Оккупанты не смогли  взять город штурмом и начали сбрасывать на него авиабомбы и обстреливать. Жители осажденного Мариуполя из-за российских оккупантов остались без воды, света, тепла, связи и продуктов.

По данным горсовета Мариуполя, в городе погибло порядка 20 тыс. человек. По информации украинских военных, россияне убили 25 тыс. человек.

Еще 100 тыс. жителей Мариуполя ждут эвакуации из города, сообщал мэр Вадим Бойченко. 

Теги: Россия, Украина, оккупация, Мариуполь, обстрелы, война России против Украины, российские оккупанты, Петр Андрющенко
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