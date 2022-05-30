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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Мариуполе появилось 25 новых братских могил – горсовет

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Всего с середины апреля оккупанты похоронили в братских могилах не менее 16 тыс. мариупольцев
Всего с середины апреля оккупанты похоронили в братских могилах не менее 16 тыс. мариупольцев
Фото: EPA

На Старокрымском кладбище Мариуполя Донецкой области в течение месяца появилось 25 новых траншей, где хоронят погибших украинцев. Об этом сообщил Мариупольский горсовет в Telegram.

По данным горсовета, тела укладывают в несколько слоев, а затем "маскируют" табличками как индивидуальные захоронения.

Всего с середины апреля оккупанты похоронили в братских могилах не менее 16 тыс. мариупольцев – возле поселков Старый Крым, Мангуш и Виноградное. Еще около 5 тыс. человек были похоронены коммунальными службами до середины марта.

Под завалами, на стихийных кладбищах и во временных моргах до сих пор остаются тысячи тел, отмечают в горсовете.

"Мы оценивали количество погибших мариупольцев в 22 тыс. Но все больше фактов говорит, что последствия преступления рашистов значительно страшнее. Это требует особого внимания мирового сообщества, как и ужасающее положение местного населения в оккупации", – отмечает мэр Мариуполя Вадим Бойченко.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Мариуполь был окружен российскими войсками в первые дни полномасштабного вторжения, которое началось 24 февраля. Окупанты не смогли  взять город штурмом и начали сбрасывать на него авиабомбы и обстреливать. Жители осажденного Мариуполя из-за российских оккупантов остались без воды, света, тепла, связи и продуктов.

По данным горсовета Мариуполя, в городе погибло порядка 20 тыс. человек. По информации украинских военных, оккупанты убили 25 тыс. человек.

Еще 100 тыс. жителей Мариуполя ждут эвакуации из города, сообщал Бойченко. 

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Донецкая область, война, Мариуполь, кладбище, война России против Украины, погибшие, могила
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