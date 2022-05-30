В Мариуполе появилось 25 новых братских могил – горсовет

По данным горсовета, тела укладывают в несколько слоев, а затем "маскируют" табличками как индивидуальные захоронения.
Всего с середины апреля оккупанты похоронили в братских могилах не менее 16 тыс. мариупольцев – возле поселков Старый Крым, Мангуш и Виноградное. Еще около 5 тыс. человек были похоронены коммунальными службами до середины марта.
Под завалами, на стихийных кладбищах и во временных моргах до сих пор остаются тысячи тел, отмечают в горсовете.
"Мы оценивали количество погибших мариупольцев в 22 тыс. Но все больше фактов говорит, что последствия преступления рашистов значительно страшнее. Это требует особого внимания мирового сообщества, как и ужасающее положение местного населения в оккупации", – отмечает мэр Мариуполя Вадим Бойченко.
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Мариуполь был окружен российскими войсками в первые дни полномасштабного вторжения, которое началось 24 февраля. Окупанты не смогли взять город штурмом и начали сбрасывать на него авиабомбы и обстреливать. Жители осажденного Мариуполя из-за российских оккупантов остались без воды, света, тепла, связи и продуктов.
По данным горсовета Мариуполя, в городе погибло порядка 20 тыс. человек. По информации украинских военных, оккупанты убили 25 тыс. человек.
Еще 100 тыс. жителей Мариуполя ждут эвакуации из города, сообщал Бойченко.