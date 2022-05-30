В Мариуполе появилось 25 новых братских могил – горсовет

Всего с середины апреля оккупанты похоронили в братских могилах не менее 16 тыс. мариупольцев Фото: EPA

По данным горсовета, тела укладывают в несколько слоев, а затем "маскируют" табличками как индивидуальные захоронения.

Всего с середины апреля оккупанты похоронили в братских могилах не менее 16 тыс. мариупольцев – возле поселков Старый Крым, Мангуш и Виноградное. Еще около 5 тыс. человек были похоронены коммунальными службами до середины марта.

Под завалами, на стихийных кладбищах и во временных моргах до сих пор остаются тысячи тел, отмечают в горсовете.

"Мы оценивали количество погибших мариупольцев в 22 тыс. Но все больше фактов говорит, что последствия преступления рашистов значительно страшнее. Это требует особого внимания мирового сообщества, как и ужасающее положение местного населения в оккупации", – отмечает мэр Мариуполя Вадим Бойченко.

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