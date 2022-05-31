Бульвар Шоубиз
 
31 мая, 2022
 
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В Москве устроили травлю Пугачевой. Певицу публично "послали" матом

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Пугачевой оставили световое послание
Пугачевой оставили световое послание
Фото: alla_orfey / Instagram

На стене здания московского телецентра "Останкино" пустили световую проекцию с матерным текстом в адрес российской певицы Аллы Пугачевой, уехавшей с семьей в Израиль. Ролик 30 мая опубликовал Telegram-канал Nexta Live.

"Алла, как хорошо, что ты убежала. Алла, ты давно здесь всех за...бала", – такой текст высветили на здании в центре российской столицы.

В подписи к видео заметили, что так российские "высококультурные патриоты обращаются к Пугачевой".

Контекст:

Муж Пугачевой, шоумен Максим Галкин осудил нападение РФ на Украину. После этого в РФ началась его травля. Вскоре стало известно, что он вместе с детьми и женой уехал из России в Израиль. Пугачева подчеркивала, что они уехали в отпуск, а не эмигрировали.

Галкин в апреле признался, что вынужден был вместе с семьей покинуть РФ, так как в стране стали запрещать его концерты, а рекламодатели начали отказываться от сотрудничества.

22 апреля Галкин заявил, что часть своих гонораров от концертов в израильских городах передаст в помощь украинским беженцам.

Украинская ведущая Маша Ефросинина 26 апреля сообщила, что Галкин после осуждения российской агрессии лишился имущества РФ, а также против него заведено уголовное дело. По словам ведущей, об этом ей во время телефонного разговора рассказал сам артист.

Пугачева публично не высказывалась о войне России против Украины. Публицист Марат Гельман заявил, что она "может начать говорить и не остановится", если против Галкина возбудят уголовное дело.

Теги: Алла Пугачева, Россия, Израиль, Москва, певица
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