В Москве устроили травлю Пугачевой. Певицу публично "послали" матом

"Алла, как хорошо, что ты убежала. Алла, ты давно здесь всех за...бала", – такой текст высветили на здании в центре российской столицы.
В подписи к видео заметили, что так российские "высококультурные патриоты обращаются к Пугачевой".
Муж Пугачевой, шоумен Максим Галкин осудил нападение РФ на Украину. После этого в РФ началась его травля. Вскоре стало известно, что он вместе с детьми и женой уехал из России в Израиль. Пугачева подчеркивала, что они уехали в отпуск, а не эмигрировали.
Галкин в апреле признался, что вынужден был вместе с семьей покинуть РФ, так как в стране стали запрещать его концерты, а рекламодатели начали отказываться от сотрудничества.
22 апреля Галкин заявил, что часть своих гонораров от концертов в израильских городах передаст в помощь украинским беженцам.
Украинская ведущая Маша Ефросинина 26 апреля сообщила, что Галкин после осуждения российской агрессии лишился имущества РФ, а также против него заведено уголовное дело. По словам ведущей, об этом ей во время телефонного разговора рассказал сам артист.
Пугачева публично не высказывалась о войне России против Украины. Публицист Марат Гельман заявил, что она "может начать говорить и не остановится", если против Галкина возбудят уголовное дело.