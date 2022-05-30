Умерла известная российская балерина. Ее нашли мертвой в ванной

"Алеся была талантливой, признанной балериной, человеком, чье искусство поражало своей грацией, точностью в исполнении и невероятным артистизмом. Алесе было 20 лет. Молодая, красивая, полная жизни, любви и просто ангел, который больше не с нами. Ее смерть была внезапной, и до сих пор невозможно поверить, что это действительно случилось", – отметили в некрологе.

Там же перечислили качества, которыми обладала покойная, и заявили, что это "невосполнимая утрата для семьи, родственников, друзей, коллег и поклонников".

"Она навсегда останется с нами в наших сердцах. Алеся – это сама любовь, которая уже не с нами", – написали в посте.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Алеся Лазарева * (@alesia_lazar)

По сообщению издания StarHit, точная причина смерти балерины устанавливается. Известно, что Лазареву нашли в ванной. Она упала, потеряв сознание. Прибывшие на место медики констатировали смерть.