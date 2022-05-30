Бульвар Шоубиз
 
30 мая, 2022
 
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Умерла известная российская балерина. Ее нашли мертвой в ванной

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Лазаревой было 20 лет
Лазаревой было 20 лет
Фото: alesia_lazar / Instagram

В РФ скончалась 20-летняя балерина Алеся Лазарева. Об этом 29 мая, в день смерти, сообщили на ее странице в Instagram.

"Алеся была талантливой, признанной балериной, человеком, чье искусство поражало своей грацией, точностью в исполнении и невероятным артистизмом. Алесе было 20 лет. Молодая, красивая, полная жизни, любви и просто ангел, который больше не с нами. Ее смерть была внезапной, и до сих пор невозможно поверить, что это действительно случилось", – отметили в некрологе.

Там же перечислили качества, которыми обладала покойная, и заявили, что это "невосполнимая утрата для семьи, родственников, друзей, коллег и поклонников".

"Она навсегда останется с нами в наших сердцах. Алеся – это сама любовь, которая уже не с нами", – написали в посте.

По сообщению издания StarHit, точная причина смерти балерины устанавливается. Известно, что Лазареву нашли в ванной. Она упала, потеряв сознание. Прибывшие на место медики констатировали смерть.

Контекст:

Лазарева родилась 16 августа 2001 года в Самаре. С детства жила в Тольятти. В 2015 году в РФ приняла участие в конкурсе юных талантов "Синяя птица", получила спецприз – приглашение на выступление на гала-концерте в Мексике и стипендию на обучение в Академии классического танца имени принцессы Грейс в Монако.

Была артисткой Театра классического балета Н. Касаткиной и В. Васильева.

В конце апреля Лазарева победила в международном конкурсе "Арабеск" имени Екатерины Максимовой.

Теги: Россия, смерть, искусство, театр, некролог, балерина, балет, Алеся Лазарева
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