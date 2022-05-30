"Шагните навстречу своему прекрасному телу". Мишина показала тренировку в Бельгии

Мишина: Все, что у меня есть, – это только я Фото: misha.k.ua / Instagram

"С каждым годом своей жизни я все больше понимаю, что точно знаю только две вещи: стабильность – это жестокая иллюзия, а второе – все, что у меня есть, – это только я. Единственное, что я могу контролировать и на что я могу влиять – мое состояние. Но, как оказалось, есть и хорошая новость: чем лучше мое состояние, тем проще проживать жизнь, в которой стабильность – только иллюзия", – заявила она.

Мишина отметила, что последние три месяца показали: потерять все одновременно очень просто.

"Раньше я думала, что, чтобы стать счастливой, достаточно будет стать успешной, реализоваться, найти признание в профессии и делать любимое дело. Сработало, но не навсегда. Потом я думала, надо много работать с психикой и сознанием, пошла по этому пути. Не спорю, стало лучше, гораздо лучше. Но вот пришла война и огромный стресс просто выбил из обычного состояния", – написала она.

Актриса призналась, что раньше потребительски относилась к своему телу, а сейчас говорит ему "спасибо" каждый день.

"Даже если я собираюсь изменить его, говорю, что просто хочу, чтобы оно стало еще лучше! И если вам сейчас очень плохо, мрак на душе, ничего не хотите и не можете, шагните навстречу своему прекрасному телу и увидите оно вам отблагодарите!"– подчеркнула она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ксения Мишина (@misha.k.ua)