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30 мая, 2022
 
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"Шагните навстречу своему прекрасному телу". Мишина показала тренировку в Бельгии

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Мишина: Все, что у меня есть, это только я
Мишина: Все, что у меня есть, – это только я
Фото: misha.k.ua / Instagram

Украинская актриса Ксения Мишина, уехавшая из Украины на работу в Бельгию, 28 мая в Instagram опубликовала ролик, в котором показала, как занимается с тренером дистанционно.

"С каждым годом своей жизни я все больше понимаю, что точно знаю только две вещи: стабильность – это жестокая иллюзия, а второе – все, что у меня есть, – это только я. Единственное, что я могу контролировать и на что я могу влиять – мое состояние. Но, как оказалось, есть и хорошая новость: чем лучше мое состояние, тем проще проживать жизнь, в которой стабильность – только иллюзия", – заявила она.

Мишина отметила, что последние три месяца показали: потерять все одновременно очень просто.

"Раньше я думала, что, чтобы стать счастливой, достаточно будет стать успешной, реализоваться, найти признание в профессии и делать любимое дело. Сработало, но не навсегда. Потом я думала, надо много работать с психикой и сознанием, пошла по этому пути. Не спорю, стало лучше, гораздо лучше. Но вот пришла война и огромный стресс просто выбил из обычного состояния", – написала она.

Актриса призналась, что раньше потребительски относилась к своему телу, а сейчас говорит ему "спасибо" каждый день.

"Даже если я собираюсь изменить его, говорю, что просто хочу, чтобы оно стало еще лучше! И если вам сейчас очень плохо, мрак на душе, ничего не хотите и не можете, шагните навстречу своему прекрасному телу и увидите оно вам отблагодарите!"– подчеркнула она.

Контекст:

Мишина родилась 18 июня 1989 года в Севастополе. В 2015 году окончила Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени Ивана Карпенко-Карого, актерский факультет, мастерскую режиссера Дмитрия Богомазова. В 2019-м актриса стала победительницей телешоу "Танцы со звездами" ("1+1"). В 2020-м была главной героиней первого сезона шоу "Холостячка" на СТБ. В 2021 году она стала судьей шоу "Україна має талант" на СТБ.

В конце апреля Мишина со своим сыном Платоном уехала в Бельгию.

Теги: спорт, война, актриса, Ксения Мишина, тренировка, Холостячка
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