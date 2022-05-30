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30 мая, 2022
 
Новости

"Открою вам маленький психологический секрет". Арестович объяснил, почему раздражает некоторых людей

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Арестович: Раньше я работал успокоительным, а теперь еще измерительным
Арестович: Раньше я работал успокоительным, а теперь еще – измерительным
Фото: Олексій Арестович / Facebook

Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович 29 мая в Instagram заявил, что российская пропаганда идентифицирует его как сильное место Украины.

"Давайте я открою вам маленький психологический секрет. Раньше я работал успокоительным, а теперь еще – измерительным. Тест простой: если я вас раздражаю, вы поломались. Не тянете ситуацию", – заявил он.

По мнению Арестовича, российская пропаганда идентифицирует его как сильное место Украины, "иначе бы не атаковали", и как слабое место некоторых украинцев.

"Иначе не выбрали бы такую форму атаки", – отметил он.

Советник офиса президента подчеркнул, что слабость, как и силу, каждый выбирает сам.

"Помните об этом, когда в следующий раз будете выбирать: ждать нападения белорусов в 4 утра или нет", – завершил он пост, который сопроводил скриншотами из сериала "Мухтар", в котором он исполнил женскую роль – Люсеньки.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Алексей Арестович родился в 1975 году в Грузинской ССР. В декабре 2020 года глава Офиса президента Андрей Ермак назначил Арестовича своим внештатным советником по вопросам стратегических коммуникаций в сфере нацбезопасности и обороны.

Арестович женат, вместе с женой воспитывает двоих детей – общего сына и свою дочь от предыдущих отношений.

Теги: Россия, Украина, российская пропаганда, Алексей Арестович, советник, украинцы, война России против Украины
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