"Открою вам маленький психологический секрет". Арестович объяснил, почему раздражает некоторых людей

Арестович: Раньше я работал успокоительным, а теперь еще – измерительным Фото: Олексій Арестович / Facebook

"Давайте я открою вам маленький психологический секрет. Раньше я работал успокоительным, а теперь еще – измерительным. Тест простой: если я вас раздражаю, вы поломались. Не тянете ситуацию", – заявил он.

По мнению Арестовича, российская пропаганда идентифицирует его как сильное место Украины, "иначе бы не атаковали", и как слабое место некоторых украинцев.

"Иначе не выбрали бы такую форму атаки", – отметил он.

Советник офиса президента подчеркнул, что слабость, как и силу, каждый выбирает сам.

"Помните об этом, когда в следующий раз будете выбирать: ждать нападения белорусов в 4 утра или нет", – завершил он пост, который сопроводил скриншотами из сериала "Мухтар", в котором он исполнил женскую роль – Люсеньки.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

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