"Открою вам маленький психологический секрет". Арестович объяснил, почему раздражает некоторых людей

"Давайте я открою вам маленький психологический секрет. Раньше я работал успокоительным, а теперь еще – измерительным. Тест простой: если я вас раздражаю, вы поломались. Не тянете ситуацию", – заявил он.
По мнению Арестовича, российская пропаганда идентифицирует его как сильное место Украины, "иначе бы не атаковали", и как слабое место некоторых украинцев.
"Иначе не выбрали бы такую форму атаки", – отметил он.
Советник офиса президента подчеркнул, что слабость, как и силу, каждый выбирает сам.
"Помните об этом, когда в следующий раз будете выбирать: ждать нападения белорусов в 4 утра или нет", – завершил он пост, который сопроводил скриншотами из сериала "Мухтар", в котором он исполнил женскую роль – Люсеньки.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
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Алексей Арестович родился в 1975 году в Грузинской ССР. В декабре 2020 года глава Офиса президента Андрей Ермак назначил Арестовича своим внештатным советником по вопросам стратегических коммуникаций в сфере нацбезопасности и обороны.
Арестович женат, вместе с женой воспитывает двоих детей – общего сына и свою дочь от предыдущих отношений.