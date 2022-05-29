"Кто такой?" Макаревич назвал человека в России, которому он "не дает покоя"

"Ну наконец-то! Некто М.Шахназаров (кто такой?), коему уже не первый месяц не дает покоя факт моего существования, сообщил человечеству, что я, оказывается, "лил грязь на Россию за деньги"! Мысль, конечно, недокручена. Надо было – "за деньги немецкой, английской и японской разведок"! С днем рождения "Машины времени" всех!" – написал он.

Речь в посте, вероятно, идет о Михаиле Шахназарове, пропагандистском российском публицисте.

28 мая Макаревич в Facebook опубликовал еще один пост.

"Божественные трансформации! Слово "разъяснить" теперь заменили словом "оправдываться". Я, оказывается, всё время "оправдываюсь". Учитель оправдывался перед учениками по поводу теоремы Пифагора", – отметил он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)