Макаревич показал, кого они с женой встретили в Тель-Авиве. Фото

"Вот кого встретили в Тель-Авиве!" – написал он.

Контекст:

Григорий Константинопольский родился 29 января 1964 года в Москве. Он начинал карьеру режиссера как клипмейкер. Среди его работ клип на песню Аллы Пугачевой "Мал-помалу", "Однажды мир прогнется под нас" группы "Машина времени". Наиболее известные фильмы, снятые Константинопольским, – "Восемь с половиной долларов", "Самка", "Русский бес", "Гроза".

Макаревич родился 11 декабря 1953 года в Москве (РФ). Он является основателем и лидером рок-группы "Машина времени" (1969). В дискографии коллектива 14 студийных альбомов.

В Израиле у музыканта 6 апреля родился сын.

Макаревич поддерживает Украину с самого начала военной агрессии России. Музыкант назвал президента РФ Владимира Путина вождем, который способен нажать на ядерную "красную кнопку", и на реальном примере показал, как происходит зомбирование людей.

В мае отменили концерты "Машины времени" в российских городах.