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26 мая, 2022
 
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Макаревич показал, кого они с женой встретили в Тель-Авиве. Фото

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Макаревич и его жена находятся в Израиле
Макаревич и его жена находятся в Израиле
Фото: Андрей Макаревич / Facebook

Лидер российской группы "Машина времени" Андрей Макаревич, переехавший из РФ в Израиль, 25 мая в Facebook поделился совместным снимком со своей женой, бизнесвумен Эйнат Кляйн, и российским режиссером Григорием Константинопольским.

"Вот кого встретили в Тель-Авиве!" – написал он.

https://www.facebook.com/makarevichav/posts/6023346687682124

Контекст:

Григорий Константинопольский родился 29 января 1964 года в Москве. Он начинал карьеру режиссера как клипмейкер. Среди его работ клип на песню Аллы Пугачевой "Мал-помалу", "Однажды мир прогнется под нас" группы "Машина времени". Наиболее известные фильмы, снятые Константинопольским, – "Восемь с половиной долларов", "Самка", "Русский бес", "Гроза".

Макаревич родился 11 декабря 1953 года в Москве (РФ). Он является основателем и лидером рок-группы "Машина времени" (1969). В дискографии коллектива 14 студийных альбомов.

В Израиле у музыканта 6 апреля родился сын.

Макаревич поддерживает Украину с самого начала военной агрессии России. Музыкант назвал президента РФ Владимира Путина вождем, который способен нажать на ядерную "красную кнопку", и на реальном примере показал, как происходит зомбирование людей.

В мае отменили концерты "Машины времени" в российских городах.

Теги: Россия, Израиль, Андрей Макаревич, режиссер, Тель-Авив, Машина времени, музыкант, Эйнат Кляйн, Григорий Константинопольский
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