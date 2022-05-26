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26 мая, 2022
 
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"Если вранье огромное – лопнет оглушительно. Да еще забрызгает остальных. Собственно, уже". Макаревич в посте о лжи упомянул Путина

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Макаревич открыто высказывается против военной агрессии России в Украине
Макаревич открыто высказывается против военной агрессии России в Украине
Фото: Андрей Макаревич / Facebook

68-летний фронтмен российской группы "Машина времени" Андрей Макаревич, переехавший из РФ в Израиль, 25 мая в Facebook поделился своими рассуждениями о вранье в обществе.

"То ли во втором, то ли в третьем классе мы проходили детские рассказы [писателя Льва] Толстого ("Все засмеялись, а Ваня заплакал"). Помню, меня эта история не сильно впечатлила – задолго до этого мои родители как-то очень здорово объяснили мне, что врать – это... Не могу вспомнить, какими словами они пользовались. Слово "нехорошо" на меня бы не подействовало, а слова "непродуктивно" я еще не знал. В общем, выходило, что врать – бессмысленно, потому что вранье всегда раскроется. Лопнет. Вопрос времени, как говорит [президент России] Владимир Владимирович [Путин]. Если вранье огромное – лопнет оглушительно. Да еще забрызгает остальных.  Да, собственно, уже", – написал Макаревич.

https://www.facebook.com/makarevichav/posts/6022561597760633

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Макаревич родился 11 декабря 1953 года в Москве (РФ). Он является основателем и лидером рок-группы "Машина времени" (1969). В дискографии коллектива 14 студийных альбомов.

Музыкант находится в Израиле, где у него 6 апреля родился сын.

Макаревич поддерживает Украину с самого начала военной агрессии России. Музыкант назвал президента РФ Владимира Путина вождем, который способен нажать на ядерную "красную кнопку", и на реальном примере показал, как происходит зомбирование людей.

В мае отменили концерты "Машины времени" в российских городах.

Теги: Россия, музыка, война, Андрей Макаревич, агрессия, война России против Украины, Машина времени, музыкант
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