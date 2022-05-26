"Наша концертная деятельность в России подходит к концу". Лидер ДДТ Шевчук заявил, что в РФ процветает "социально-политический расизм"

"В России наша концертная деятельность подходит к концу", – заявил Шевчук.
Он подчеркнул, что иметь собственное мнение тяжело, но нужно.
"Какой-то социально-политический расизм начинается со всех сторон. "Этот гад за этих – значит, мы не дадим ему выступать, а этот за то". Либеральная демократия свои списки составляет, путинские патриоты – свои. Мне это не по душе. Человек имеет право на свое мнение", – сказал он.
Музыкант рассказал, что в РФ, отменяя его концерты, распускают слухи, будто люди не могут вернуть деньги за приобретенные билеты.
"В Тюмени перенесли концерты до лучших времен, а в Кургане вообще отменили. Некоторые говорят, что не могут деньги вернуть – это неправда, ложь!" – заявил Шевчук.
Шевчук в день нападения России на Украину, 24 февраля, заявил, что ни он, ни его группа не поддерживают военную агрессию РФ. Позже пост удалили.
21 апреля стало известно, что организаторы отменили концерт группы ДДТ в Тюмени после того, как музыканты отказались выступать в зале с буквой Z.
После того, как Шевчук на своем концерте в Уфе заявил, что "Родина – это не жопа президента, которую надо все время мусолить и целовать", на него составили админпротокол.