"Наша концертная деятельность в России подходит к концу". Лидер ДДТ Шевчук заявил, что в РФ процветает "социально-политический расизм"

Шевчук: Человек имеет право на свое мнение Фото: ddt_band / Instagram

"В России наша концертная деятельность подходит к концу", – заявил Шевчук.

Он подчеркнул, что иметь собственное мнение тяжело, но нужно.

"Какой-то социально-политический расизм начинается со всех сторон. "Этот гад за этих – значит, мы не дадим ему выступать, а этот за то". Либеральная демократия свои списки составляет, путинские патриоты – свои. Мне это не по душе. Человек имеет право на свое мнение", – сказал он.

Музыкант рассказал, что в РФ, отменяя его концерты, распускают слухи, будто люди не могут вернуть деньги за приобретенные билеты.

"В Тюмени перенесли концерты до лучших времен, а в Кургане вообще отменили. Некоторые говорят, что не могут деньги вернуть – это неправда, ложь!" – заявил Шевчук.