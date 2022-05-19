"Родина – это не жопа президента, которую надо все время мусолить, целовать". Лидер ДДТ обратился со сцены к российским зрителям

В публикации не отмечается, где именно было снято видео, но на странице группы ДДТ в Instagram 18 мая появился ролик, в котором Шевчук запечатлен на той же сцене и в том же костюме, что и на опубликованных ранее видеокадрах. В ролике отмечается, что артист выступил в Уфе.
"Родина, друзья, – это не жопа президента, которую надо все время мусолить, целовать. Родина – это бабушка нищая на вокзале, продающая картошку. Вот это – Родина", – сказал Шевчук.
Зал отреагировал на заявление артиста аплодисментами.
«Родина, друзья, это не жопа президента, которую нужно всё время мусолить, целовать»— Вот Так (@vottak_tv) May 18, 2022
В соцсетях появилось видео с концерта группы «ДДТ», на котором Юрий Шевчук сделал достаточно смелые заявления. pic.twitter.com/7b0IVwco9I
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Шевчук в день нападения России на Украину, 24 февраля, заявил, что ни он, ни его группа не поддерживают военную агрессию РФ. Позже пост удалили.
21 апреля стало известно, что организаторы отменили концерт группы ДДТ в Тюмени после того, как они отказались выступать в зале с буквой Z.