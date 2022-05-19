"Родина – это не жопа президента, которую надо все время мусолить, целовать". Лидер ДДТ обратился со сцены к российским зрителям

В публикации не отмечается, где именно было снято видео, но на странице группы ДДТ в Instagram 18 мая появился ролик, в котором Шевчук запечатлен на той же сцене и в том же костюме, что и на опубликованных ранее видеокадрах. В ролике отмечается, что артист выступил в Уфе.

"Родина, друзья, – это не жопа президента, которую надо все время мусолить, целовать. Родина – это бабушка нищая на вокзале, продающая картошку. Вот это – Родина", – сказал Шевчук.

Зал отреагировал на заявление артиста аплодисментами.

«Родина, друзья, это не жопа президента, которую нужно всё время мусолить, целовать»



В соцсетях появилось видео с концерта группы «ДДТ», на котором Юрий Шевчук сделал достаточно смелые заявления. pic.twitter.com/7b0IVwco9I — Вот Так (@vottak_tv) May 18, 2022

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