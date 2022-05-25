"Вот такой подходит". Тина Кароль назвала "самого желанного мужчину для брака"

Тина Кароль: Сегодня мой герой должен быть с автоматом, небритый, немытый Фото: tina_karol / Instagram

"Я долго думала о том, какой бы мне сейчас понравился мужчина. Если раньше можно было присматриваться к светскому льву, то сегодня мой герой должен быть с автоматом, небритый, немытый. Вот такой подходит", – сказала она.

Выступление певицы сопровождал видеоряд, в котором показали украинских защитников, в том числе деятелей искусства, которые вступили в ВСУ или территориальную оборону, – Салема, хореографа Дмитрия Дикусара, музыканта Андрея Хлывнюка.

"Сегодня наши защитники – самые желанные мужчины для брака", – отметила Тина Кароль.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Даниэль Салем (@daniel_jihad_salem)