"Вот такой подходит". Тина Кароль назвала "самого желанного мужчину для брака"

"Я долго думала о том, какой бы мне сейчас понравился мужчина. Если раньше можно было присматриваться к светскому льву, то сегодня мой герой должен быть с автоматом, небритый, немытый. Вот такой подходит", – сказала она.
Выступление певицы сопровождал видеоряд, в котором показали украинских защитников, в том числе деятелей искусства, которые вступили в ВСУ или территориальную оборону, – Салема, хореографа Дмитрия Дикусара, музыканта Андрея Хлывнюка.
"Сегодня наши защитники – самые желанные мужчины для брака", – отметила Тина Кароль.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Тина Кароль родилась 25 января 1985 года. В 2005 году она заняла второе место на конкурсе "Новая волна" и получила специальную премию от певицы Аллы Пугачевой. В 2006 году Тина Кароль представляла Украину на международном конкурсе "Евровидение", где заняла седьмое место. В 2009-м ей присвоили звание заслуженной артистки Украины, в 2017-м – народной.
Певица сама воспитывает единственного сына Вениамина (2008). Его отец, продюсер Евгений Огир умер 28 апреля 2013 года на 33-м году жизни после борьбы с онкологическим заболеванием – раком желудка. Тина Кароль и Огир прожили в браке пять лет. Вениамин Огир живет и учится в Лондоне.