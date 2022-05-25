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25 мая, 2022
 
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"Вот такой подходит". Тина Кароль назвала "самого желанного мужчину для брака"

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Тина Кароль: Сегодня мой герой должен быть с автоматом, небритый, немытый
Тина Кароль: Сегодня мой герой должен быть с автоматом, небритый, немытый
Фото: tina_karol / Instagram

37-летняя украинская певица Тина Кароль на концерте в Лондоне рассказала, на какого мужчину обратила бы внимание сейчас. Видео 24 мая разместил в Instagram телеведущий Даниэль Салем.

"Я долго думала о том, какой бы мне сейчас понравился мужчина. Если раньше можно было присматриваться к светскому льву, то сегодня мой герой должен быть с автоматом, небритый, немытый. Вот такой подходит", – сказала она.

Выступление певицы сопровождал видеоряд, в котором показали украинских защитников, в том числе деятелей искусства, которые вступили в ВСУ или территориальную оборону, – Салема, хореографа Дмитрия Дикусара, музыканта Андрея Хлывнюка.

"Сегодня наши защитники – самые желанные мужчины для брака", – отметила Тина Кароль.

Контекст:

Тина Кароль родилась 25 января 1985 года. В 2005 году она заняла второе место на конкурсе "Новая волна" и получила специальную премию от певицы Аллы Пугачевой. В 2006 году Тина Кароль представляла Украину на международном конкурсе "Евровидение", где заняла седьмое место. В 2009-м ей присвоили звание заслуженной артистки Украины, в 2017-м – народной.

Певица сама воспитывает единственного сына Вениамина (2008). Его отец, продюсер Евгений Огир умер 28 апреля 2013 года на 33-м году жизни после борьбы с онкологическим заболеванием – раком желудка. Тина Кароль и Огир прожили в браке пять лет. Вениамин Огир живет и учится в Лондоне.

Теги: Украина, видео, ВСУ, война России против Украины, Тина Кароль, певица, телеведущий, музыкант, хореограф, Даниэль Салем, мужчины
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