Дочь Пугачевой Орбакайте показала редкие фото старшего сына, своей матери и первого мужа

В подборку Орбакайте включила архивные, детские и подростковые снимки сына, а также его взрослые фото. На некоторых кадрах присутствует мать и коллега певицы, Алла Пугачева, а также отец Никиты Преснякова – музыкант Владимир Пресняков, с которым орбакайте жила в фактическом браке.
"Мой удивительный, творческий, талантливый!" – обратилась к сыну Орбакайте.
Она отметила, что он проявил себя в разных жанрах – в частности, в театре, фигурном катании, рок-группе.
"Спасибо тебе, я счастливая мать", – отметила Орбакайте.
Она также пожелала сыну драйва на сольном концерте.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Кристина Орбакайте родилась 25 мая 1971 года. Она старшая дочь Пугачевой. Ее отец – литовский артист циркового жанра Миколас Эдмундас Орбакас.
У Орбакайте трое детей. Никита – ее старший сын. У нее также есть сын Дени (1998). Она родила его в браке с российским бизнесменом Русланом Байсаровым. Отец ее дочери Клавдии (2012) – нынешний супруг, бизнесмен Михаил Земцов. Орбакайте вышла за него замуж в 2005 году.
Орбакайте остается в РФ, невзирая на то, что Пугачева со своим мужем, шоуменом Максимом Галкиным, после нападения РФ на Украину, переехали в Израиль. Она готовится 25 мая дать сольный концерт в Москве.