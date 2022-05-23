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23 мая, 2022
 
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Дочь Пугачевой Орбакайте показала редкие фото старшего сына, своей матери и первого мужа

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Орбакайте: Я счастливая мать
Орбакайте: Я счастливая мать
Фото: orbakaite_k / Instagram

Российская певица Кристина Орбакайте на своей странице в Instagram 21 мая опубликовала подборку снимков со своим старшим сыном, музыкантом Никитой Пресняковым.

В подборку Орбакайте включила архивные, детские и подростковые снимки сына, а также его взрослые фото. На некоторых кадрах присутствует мать и коллега певицы, Алла Пугачева, а также отец Никиты Преснякова – музыкант Владимир Пресняков, с которым орбакайте жила в фактическом браке.

"Мой удивительный, творческий, талантливый!" – обратилась к сыну Орбакайте.

Она отметила, что он проявил себя в разных жанрах – в частности, в театре, фигурном катании, рок-группе.

"Спасибо тебе, я счастливая мать", – отметила Орбакайте.

Она также пожелала сыну драйва на сольном концерте.

Контекст:

Кристина Орбакайте родилась 25 мая 1971 года. Она старшая дочь Пугачевой. Ее отец – литовский артист циркового жанра Миколас Эдмундас Орбакас.

У Орбакайте трое детей. Никита – ее старший сын. У нее также есть сын Дени (1998). Она родила его в браке с российским бизнесменом Русланом Байсаровым. Отец ее дочери Клавдии (2012) – нынешний супруг, бизнесмен Михаил Земцов. Орбакайте вышла за него замуж в 2005 году.

Орбакайте остается в РФ, невзирая на то, что Пугачева со своим мужем, шоуменом Максимом Галкиным, после нападения РФ на Украину, переехали в Израиль. Она готовится 25 мая дать сольный концерт в Москве.

Теги: Алла Пугачева, дети, Никита Пресняков, Кристина Орбакайте, Владимир Пресняков, певица, музыкант, мать, отец
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