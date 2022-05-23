Дочь Пугачевой Орбакайте показала редкие фото старшего сына, своей матери и первого мужа

В подборку Орбакайте включила архивные, детские и подростковые снимки сына, а также его взрослые фото. На некоторых кадрах присутствует мать и коллега певицы, Алла Пугачева, а также отец Никиты Преснякова – музыкант Владимир Пресняков, с которым орбакайте жила в фактическом браке.

"Мой удивительный, творческий, талантливый!" – обратилась к сыну Орбакайте.

Она отметила, что он проявил себя в разных жанрах – в частности, в театре, фигурном катании, рок-группе.

"Спасибо тебе, я счастливая мать", – отметила Орбакайте.

Она также пожелала сыну драйва на сольном концерте.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от KRISTINA ORBAKAITE (@orbakaite_k)