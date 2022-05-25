Услышал от Пугачевой: "Если на Максима заведут дело, начну говорить и не остановлюсь" – публицист Гельман

Гельман общался с Пугачевой в Израиле, куда певица переехала с семьей.

"Она понимает вес своего голоса. Она говорит, может быть, сдержанно, но говорит, что это безумие. Поэтому не спешит с высказываниями", – заявил он.

По словам Гельмана, при некоторых обстоятельствах Пугачева готова начать говорить открыто.

"Я услышал: "Если на Максима (открыто выступивший против военной агрессии России в отношении Украины муж Пугачевой, шоумен Максим Галкин. – "ГОРДОН") заведут дело, я начну говорить и уже не остановлюсь". Она, конечно, не борец, не мыслит себя общественным деятелем. Она скорее переживает за украинцев, чем пытается бороться с российской властью. У нее позиция эмпатии женщины, переживающей за людей, которые сейчас в беде", – отметил он.

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