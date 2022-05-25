Услышал от Пугачевой: "Если на Максима заведут дело, начну говорить и не остановлюсь" – публицист Гельман

Гельман общался с Пугачевой в Израиле, куда певица переехала с семьей.
"Она понимает вес своего голоса. Она говорит, может быть, сдержанно, но говорит, что это безумие. Поэтому не спешит с высказываниями", – заявил он.
По словам Гельмана, при некоторых обстоятельствах Пугачева готова начать говорить открыто.
"Я услышал: "Если на Максима (открыто выступивший против военной агрессии России в отношении Украины муж Пугачевой, шоумен Максим Галкин. – "ГОРДОН") заведут дело, я начну говорить и уже не остановлюсь". Она, конечно, не борец, не мыслит себя общественным деятелем. Она скорее переживает за украинцев, чем пытается бороться с российской властью. У нее позиция эмпатии женщины, переживающей за людей, которые сейчас в беде", – отметил он.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Галкин осудил нападение России на Украину. После этого в РФ началась его травля. Вскоре стало известно, что он вместе с детьми и женой, Аллой Пугачевой, уехал из России в Израиль. Пугачева подчеркивала, что они уехали в отпуск, а не эмигрировали.
Галкин в апреле признался, что вынужден был вместе с семьей покинуть РФ, так как в стране стали запрещать его концерты, а рекламодатели начали отказываться от сотрудничества.
Украинская ведущая Маша Ефросинина 26 апреля сообщила, что Галкин после осуждения российской агрессии лишился имущества РФ, а также против него заведено уголовное дело. По словам ведущей, об этом ей во время телефонного разговора рассказал сам артист.