"Какими же мы были счастливыми". Вера Брежнева высказалась о жизни до войны

"Какими же мы были счастливыми до войны. И не ценили этого..." – написала она.
Певица также добавила два сердца в цветах украинского флага – голубое и желтое и написала на украинском языке: "Тримаємось".
Пост она сопроводила снимком, на котором запечатлены три белых голубя.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Война России против Украины. Главное (обновляется)
В марте 2022 года Брежнева сообщила, что после нападения РФ на Украину живет в Италии. "Я волонтерю в пункте гуманитарной помощи в Италии, где нахожусь уже почти месяц", – написала тогда артистка.