"Какими же мы были счастливыми". Вера Брежнева высказалась о жизни до войны

"Какими же мы были счастливыми до войны. И не ценили этого..." – написала она.

Певица также добавила два сердца в цветах украинского флага – голубое и желтое и написала на украинском языке: "Тримаємось".

Пост она сопроводила снимком, на котором запечатлены три белых голубя.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Vera Brezhneva (@ververa)

Война России против Украины. Главное (обновляется)