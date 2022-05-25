  "Пили воду из батарей, ели кусок сала три дня". Цимбалюк рассказал, как его родственники жили в оккупированном Мариуполе

Цимбалюк отметил, что родственники его супруги долго не хотели бросать свои дома, надеясь, что война скоро завершится, но агрессия продолжалась, и вскоре пропала связь. Узнать, что с мамой и бабушкой жены все хорошо, ему удалось только через две недели.

"Соседка нашла связь и сказала, что бабушка и [мама Тины] Алла живы и сидят в подвале все время. Когда начали обстреливать тот подвал, они поняли, что нужно идти ва-банк. Потому что там снаряды прямые, а есть такой калибр снаряда, который, попав в фундамент, может сравнять дом с землей", – рассказал актер.

По его словам, родственники жены собрались за 15 минут и выехали из Мариуполя. Мать его жены вела машину.

Цимбалюк отметил, что дом его тещи разрушен, а в доме бабушки его жены жили оккупанты. До эвакуации, как рассказал актер, родственникам его супруги нечего было есть и пить.

"Раскручивали батареи, пили воду из батарей. Ели кусочек сала раз в три дня, чтобы выжить... А у бабушки еще сахарный диабет. Это люди, которых война, мягко говоря, очень закалила", – сказал он.

Актер отметил, что сейчас мама и бабушка его супруги находятся в Корсуне-Шевченковском Черкасской области, где проживают его родители. Он сам с супругой – в Киеве.

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Видео: Зірковий шлях / YouTube

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