  "Пили воду из батарей, ели кусок сала три дня". Цимбалюк рассказал, как его родственники жили в оккупированном Мариуполе

Цимбалюк отметил, что родственники его супруги долго не хотели бросать свои дома, надеясь, что война скоро завершится, но агрессия продолжалась, и вскоре пропала связь. Узнать, что с мамой и бабушкой жены все хорошо, ему удалось только через две недели.
"Соседка нашла связь и сказала, что бабушка и [мама Тины] Алла живы и сидят в подвале все время. Когда начали обстреливать тот подвал, они поняли, что нужно идти ва-банк. Потому что там снаряды прямые, а есть такой калибр снаряда, который, попав в фундамент, может сравнять дом с землей", – рассказал актер.
По его словам, родственники жены собрались за 15 минут и выехали из Мариуполя. Мать его жены вела машину.
Цимбалюк отметил, что дом его тещи разрушен, а в доме бабушки его жены жили оккупанты. До эвакуации, как рассказал актер, родственникам его супруги нечего было есть и пить.
"Раскручивали батареи, пили воду из батарей. Ели кусочек сала раз в три дня, чтобы выжить... А у бабушки еще сахарный диабет. Это люди, которых война, мягко говоря, очень закалила", – сказал он.
Актер отметил, что сейчас мама и бабушка его супруги находятся в Корсуне-Шевченковском Черкасской области, где проживают его родители. Он сам с супругой – в Киеве.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Мариуполь – крупнейший портовый город на берегу Азовского моря, до войны там жили около 500 тыс. человек. Бои за Мариуполь шли с 24 февраля, однако оккупанты не смогли взять город штурмом и начали сбрасывать на него авиабомбы и обстреливать. Жители осажденного Мариуполя из-за российских оккупантов остались без воды, света, тепла, связи и продуктов.
21 апреля президент Украины Владимир Зеленский сказал, что большую часть города россияне "давно захватили". В Мариуполе, по его информации, на тот момент оставались заблокированными около 120 тыс. мирных жителей.
По данным офицера управления разведки, военнослужащего полка "Азов" Ильи Самойленко на 8 мая, в городе российские оккупанты убили 25 тыс. человек.
11 мая мэр Мариуполя Вадим Бойченко заявил, что до конца 2022 года в городе могут умереть до 10 тыс. человек от болезней и невыносимых условий.
Последний объект, который удерживали в городе украинские военные, – завод "Азовсталь". 16 мая Генштаб ВСУ сообщил, что с территории завода эвакуировали 264 украинских военнослужащих, в том числе 53 тяжелораненых. Их перевезли в Новоазовск и Оленовку, которые находятся на территории, подконтрольной боевикам "ДНР". По данным британской разведки на утро 20 мая, завод "Азовсталь" покинули до 1700 украинских военных. Минобороны РФ вечером 20 мая заявило о завершении вывода украинских военных с завода. Украинские власти пока не подтверждали этого.