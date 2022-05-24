"Кто это?", "Помолодел сразу". Цимбалюк состриг волосы, сбрил усы и бороду. Фото

"Подстригся коротко и побрился. Впервые за четыре года", – написал он.

"Помолодел сразу", – прокомментировала подписчица yaroshenko.alenka7.

"Кто это?" – спросил korzh_crew.

Контекст:

Цимбалюк родился 16 декабря 1989 года в городе Корсунь-Шевченковский Черкасской области. Известен ролями в фильме "Черный ворон", сериалах "Крепостная", "Поймать Кайдаша", "Кофе с кардамоном". Также снимался в клипе российской группы "Ленинград", премьера которого состоялась в декабре 2020 года.

Цимбалюк с начала войны России против Украины занимается волонтерской деятельностью и борется в соцсетях с российской пропагандой.