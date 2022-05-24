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24 мая, 2022
 
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"Покупаю недорогое вино. Еда необязательна". В РФ показали, как живет спившаяся экс-жена Ефремова

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Качалина живет на $88 в месяц
Качалина живет на $88 в месяц
Скриншот: starhit.ru

Бывшая супруга 59-летнего российского актера Михаила Ефремова, его 51-летняя коллега Ксения Качалина стала героиней программы "Звезды сошлись" от 22 мая на российском пропагандистском телеканале НТВ. Скриншоты видеозаписи опубликовало издание StarHit.

"Раньше я готовила хорошо. Холодильник, к сожалению, отдала в хорошие, надежные руки. Он меня раздражал. Почему у меня нет телефона? Мне стали присылать на него очень большие счета..." – рассказала она.

По словам Качалиной, ей нечем платить за коммунальные услуги, поэтому в квартире отключено электричество.

Актриса призналась, что живет на 5 тыс. руб. ($88) в месяц, которые получает от Союза кинематографистов России, и тратит их практически за один день.

"Покупаю недорогое вино, еда, по-моему, необязательна. Михаил как настоящий мужчина звонит мне", – рассказала она.

Скриншот: starhit.ru
Скриншот: starhit.ru

Скриншот: starhit.ru
Скриншот: starhit.ru

Скриншот: starhit.ru
Скриншот: starhit.ru

Контекст:

Качалина – четвертая жена Ефремова. У пары есть дочь Анна Мария (2000).

8 июня 2020 года Ефремов спровоцировал аварию в центре Москвы. Его автомобиль Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном "Лада". Водитель фургона Сергей Захаров от полученных травм позже скончался в больнице.

8 сентября Пресненский суд Москвы признал Ефремова виновным в совершении ДТП, в результате которого погиб человек. Актера приговорили к восьми годам колонии общего режима.

23 октября Московский городской суд смягчил приговор Ефремову, сократив срок до семи лет и шести месяцев. 6 ноября осужденный актер был этапирован в исправительную колонию №4, расположенную в Белгородской области.

23 июня 2021 года стало известно, что адвокаты Ефремова подали в суд кассационную жалобу на приговор. По мнению адвокатов, суд не в полной мере учел смягчающие обстоятельства, которыми в том числе считают активное участие Ефремова в общественной жизни, благотворительность и компенсацию ущерба потерпевшей стороне в размере почти 4,7 млн руб. (примерно 1,7 млн грн). Также в документе в качестве смягчающих обстоятельств упоминаются извинения, которые актер озвучил семье погибшего в ДТП курьера Сергея Захарова. К смягчающим обстоятельствам адвокаты также причислили находящихся на иждивении артиста многочисленных безработных родственников, включая супругу Софью Кругликову.

15 сентября кассационный суд Москвы отказался смягчать приговор.

Ефремов поддержал правительство РФ после нападения на Украину. Адвокат актера после этого обратился в суд о сокращении срока.

Теги: Россия, Москва, алкоголь, Михаил Ефремов, видео, актер, алкоголизм, актриса, Ксения Качалина, еда, жена, зависимость
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