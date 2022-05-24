"Покупаю недорогое вино. Еда необязательна". В РФ показали, как живет спившаяся экс-жена Ефремова

"Раньше я готовила хорошо. Холодильник, к сожалению, отдала в хорошие, надежные руки. Он меня раздражал. Почему у меня нет телефона? Мне стали присылать на него очень большие счета..." – рассказала она.

По словам Качалиной, ей нечем платить за коммунальные услуги, поэтому в квартире отключено электричество.

Актриса призналась, что живет на 5 тыс. руб. ($88) в месяц, которые получает от Союза кинематографистов России, и тратит их практически за один день.

"Покупаю недорогое вино, еда, по-моему, необязательна. Михаил как настоящий мужчина звонит мне", – рассказала она.

Скриншот: starhit.ru

Скриншот: starhit.ru