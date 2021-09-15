"Этот грех будет замаливать всю жизнь". Стало известно решение кассационного суда по делу осужденного на семь с половиной лет Ефремова

8 июня 2020 года Ефремов спровоцировал аварию в центре Москвы, в результате которой погиб человек Фото: kino-teatr.ru

По словам адвоката Ефремова Петра Хархорина, на решение суда повлияло то, что сторона потерпевших была против удовлетворения кассации.

Отмечается, что Ефремов присутствовал на заседании дистанционно – он общался с судьей по видеосвязи, находясь в колонии. Во время общения осужденный артист был одет в черную униформу и кепку, а его лицо защищала медицинская маска.

Когда судья дал артисту слово, Ефремов сообщил, что его жизнь закончилась в 2019 году, когда сперва умерла его мать, российская актриса, Алла Покровская, а затем скончалась российский режиссер Галина Волчек. По словам артиста, после этого он стал пить, а ДТП, во время которого погиб человек, раздавило его морально.

Описывая жизнь в колонии, Ефремов отметил, что "этот грех будет замаливать всю жизнь". Рассказывая о своем здоровьем, осужденный отметил, что его болезни во время отбывания наказания обострились.