"Этот грех будет замаливать всю жизнь". Стало известно решение кассационного суда по делу осужденного на семь с половиной лет Ефремова

По словам адвоката Ефремова Петра Хархорина, на решение суда повлияло то, что сторона потерпевших была против удовлетворения кассации.
Отмечается, что Ефремов присутствовал на заседании дистанционно – он общался с судьей по видеосвязи, находясь в колонии. Во время общения осужденный артист был одет в черную униформу и кепку, а его лицо защищала медицинская маска.
Когда судья дал артисту слово, Ефремов сообщил, что его жизнь закончилась в 2019 году, когда сперва умерла его мать, российская актриса, Алла Покровская, а затем скончалась российский режиссер Галина Волчек. По словам артиста, после этого он стал пить, а ДТП, во время которого погиб человек, раздавило его морально.
Описывая жизнь в колонии, Ефремов отметил, что "этот грех будет замаливать всю жизнь". Рассказывая о своем здоровьем, осужденный отметил, что его болезни во время отбывания наказания обострились.
8 июня 2020 года Ефремов спровоцировал аварию в центре Москвы. Его автомобиль Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном "Лада". Водитель фургона Сергей Захаров от полученных травм позже скончался в больнице.
8 сентября Пресненский суд Москвы признал Ефремова виновным в совершении ДТП, в результате которого погиб человек. Актера приговорили к восьми годам колонии общего режима.
23 октября Московский городской суд смягчил приговор Ефремову, сократив срок до семи лет и шести месяцев. 6 ноября осужденный актер был этапирован в исправительную колонию №4, расположенную в Белгородской области.
23 июня 2021 года стало известно, что адвокаты Ефремова подали в суд кассационную жалобу на приговор. По мнению адвокатов, суд не в полной мере учел смягчающие обстоятельства, которыми в том числе считают активное участие Ефремова в общественной жизни, благотворительность и компенсацию ущерба потерпевшей стороне в размере почти 4,7 млн руб. (примерно 1,7 млн грн). Также в документе в качестве смягчающих обстоятельств упоминаются извинения, которые актер озвучил семье погибшего в ДТП курьера Сергея Захарова. К смягчающим обстоятельствам адвокаты также причислили находящихся на иждивении артиста многочисленных безработных родственников, включая супругу Софью Кругликову.