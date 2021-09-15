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15 сентября, 2021
 
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"Этот грех будет замаливать всю жизнь". Стало известно решение кассационного суда по делу осужденного на семь с половиной лет Ефремова

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8 июня 2020 года Ефремов спровоцировал аварию в центре Москвы, в результате которой погиб человек
8 июня 2020 года Ефремов спровоцировал аварию в центре Москвы, в результате которой погиб человек
Фото: kino-teatr.ru

Московский кассационный суд рассмотрел кассационную жалобу адвокатов российского актера Михаила Ефремова, осужденного на семь с половиной лет за совершение ДТП со смертельным исходом, но отказался смягчать приговор. Об этом 15 сентября сообщает российское издание StarHit, журналисты которого вели текстовую трансляцию из здания суда.

По словам адвоката Ефремова Петра Хархорина, на решение суда повлияло то, что сторона потерпевших была против удовлетворения кассации.

Отмечается, что Ефремов присутствовал на заседании дистанционно – он общался с судьей по видеосвязи, находясь в колонии. Во время общения осужденный артист был одет в черную униформу и кепку, а его лицо защищала медицинская маска.

Когда судья дал артисту слово, Ефремов сообщил, что его жизнь закончилась в 2019 году, когда сперва умерла его мать, российская актриса, Алла Покровская, а затем скончалась российский режиссер Галина Волчек. По словам артиста, после этого он стал пить, а ДТП, во время которого погиб человек, раздавило его морально.

Описывая жизнь в колонии, Ефремов отметил, что "этот грех будет замаливать всю жизнь". Рассказывая о своем здоровьем, осужденный отметил, что его болезни во время отбывания наказания обострились. 

Контекст:

8 июня 2020 года Ефремов спровоцировал аварию в центре Москвы. Его автомобиль Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном "Лада". Водитель фургона Сергей Захаров от полученных травм позже скончался в больнице.

8 сентября Пресненский суд Москвы признал Ефремова виновным в совершении ДТП, в результате которого погиб человек. Актера приговорили к восьми годам колонии общего режима.

23 октября Московский городской суд смягчил приговор Ефремовусократив срок до семи лет и шести месяцев. 6 ноября осужденный актер был этапирован в исправительную колонию №4, расположенную в Белгородской области.

23 июня 2021 года стало известно, что адвокаты Ефремова подали в суд кассационную жалобу на приговор. По мнению адвокатов, суд не в полной мере учел смягчающие обстоятельства, которыми в том числе считают активное участие Ефремова в общественной жизни, благотворительность и компенсацию ущерба потерпевшей стороне в размере почти 4,7 млн руб. (примерно 1,7 млн грн). Также в документе в качестве смягчающих обстоятельств упоминаются извинения, которые актер озвучил семье погибшего в ДТП курьера Сергея Захарова. К смягчающим обстоятельствам адвокаты также причислили находящихся на иждивении артиста многочисленных безработных родственников, включая супругу Софью Кругликову. 

Теги: ДТП, Михаил Ефремов, актер
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