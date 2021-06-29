"Неосторожное преступление". Адвокат Ефремова назвал причины, которые могут способствовать смягчению приговора

По словам Хархорина, условия колонии-поселения позволяют осужденным работать за ее пределами и передвигаться по территории без контролеров. Адвокат отметил, что в случае смены режима отбывания наказания его клиент будет "не очень доволен", так как адаптировался к существующим условиям и "ему там удобно".

Хархорин сообщил, что Ефремов работает в пошивочном цеху и отказался от менее трудоемкой работы в библиотеке колонии.

Описывая влияние колонии на Ефремова, адвокат подчеркнул, что у него пропала тяга к алкоголю и "синдром алкогольной зависимости больше не влияет на его психологическое состояние".

Комментируя заявленные в кассационной жалобе психические расстройства у Ефремова, Хархорин уточнил, что речь идет о тех расстройствах, которые были выявлены после совершения ДТП, а сейчас его клиент здоров. По мнению адвоката, наличие расстройств в момент аварии может стать смягчающим фактором в суде.

Отвечая на вопрос, не рано ли сейчас рассматривать в суде смягчение приговора, Хархорин заявил, что не считает необходимым условием для этого отбывание половины срока при условии, что человек "ведет себя достойно, не имеет замечаний и можно констатировать, что он исправился".

Адвокат подчеркнул, что для пересмотра приговора "достаточно того срока реального заключения, который Ефремов отбыл", а совершенное актером ДТП со смертельным исходом назвал "неосторожным преступлением".