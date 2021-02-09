Бульвар Шоубиз
 
09 февраля, 2021
 
Новости

Ефремов пробудет в московском СИЗО около двух месяцев

Осужденный на семь с половиной лет лишения свободы за ДТП с летальным исходом российский актер Михаил Ефремов после этапирования из исправительной колонии, расположенной в Белгородской области, находится в пятиместной камере московского следственного изолятора.

За совершение ДТП со смертельным исходом Ефремова осудили на семь с половиной лет
За совершение ДТП со смертельным исходом Ефремова осудили на семь с половиной лет
Фото: kino-teatr.ru

Осужденный на семь с половиной лет лишения свободы за ДТП с летальным исходом российский актер Михаил Ефремов после этапирования из исправительной колонии, расположенной в Белгородской области, проведет около двух месяцев в Московском следственном изоляторе "Водник". Об этом 8 февраля сообщило издание "Газета.Ru" со ссылкой на слова вице-президента российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Ивана Мельникова, навестившего актера в СИЗО.

Отмечается, что предварительный срок содержания может быть продлен.

В комментарии kp.ru Мельников заявил, что этапирование в Москву стало для Ефремова "сюрпризом", а о его причинах актера не проинформировали. Правозащитник сообщил, что Ефремова везли в Москву спецпоездом в течение нескольких дней.

В СИЗО он находится в пятиместной камере вместе с осужденным за кражу. Мельников подчеркнул, что конфликтов у артиста с соседом по камере нет.

Вечером 8 июня 2020 года Ефремов спровоцировал аварию в центре Москвы. Его автомобиль Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном "Лада". Водитель фургона Сергей Захаров от полученных травм позже скончался в больнице.

Ефремов несколько раз менял показания относительно своей вины в ДТП, то признавая, то отрицая ее. Представляющий тогда его интересы в суде адвокат Эльман Пашаев настаивал на непричастности своего подзащитного к аварии и обвинял родственников Захарова в жадности. Юрист также зачитывал показания свидетелей, утверждавших, что за рулем Jeep Grand Cherokee был не Ефремов, хотя видеозапись подтверждала, что артист после аварии вышел из машины через дверь водителя.

8 сентября Пресненский суд Москвы признал Ефремова виновным в совершении ДТП, в результате которого погиб человек. Актера приговорили к восьми годам колонии общего режима.

23 октября Московский городской суд смягчил апелляцию на приговор Ефремовусократив срок до семи лет и шести месяцев. 6 ноября осужденный актер был этапирован в исправительную колонию №4, расположенную в Белгородской области.

5 февраля 2021 года стало известно, что его этапировали в один из следственных изоляторов Москвы для участия в следственных действиях. 

Теги: ДТП, Москва, СИЗО, алкоголь, Михаил Ефремов, актер, исправительная колония, колония
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
Степанов: Раньше лета коммерческие вакцины от COVID-19 в Украине не появятся
Степанов: Раньше лета коммерческие вакцины от COVID-19 в Украине не появятся
Елена ПОСКАННАЯ
Олег Пинчук: Зеленский нашел в моих работах рыб и раков, похожих на Путина
Олег Пинчук: Зеленский нашел в моих работах рыб и раков, похожих на Путина
Виктория ВОРОНИНА
ОПЗЖ собралась объявить импичмент Зеленскому. Объясняем, почему у партии Медведчука ничего не получится
ОПЗЖ собралась объявить импичмент Зеленскому. Объясняем, почему у партии Медведчука ничего не получится
Дмитрий НЕЙМЫРОК
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Лидочка моя такая сильная". После смерти отца Каменских обнародовала фото матери
"Лидочка моя такая сильная". После смерти отца Каменских обнародовала фото матери
Ефремов пробудет в московском СИЗО около двух месяцев
Ефремов пробудет в московском СИЗО около двух месяцев
Подольская заразилась коронавирусом – Telegram-канал Mash
Подольская заразилась коронавирусом – Telegram-канал Mash
"За это время ты стал другом, мы потеряли "нас". Витвицкая после восьми лет брака сообщила о разводе
"За это время ты стал другом, мы потеряли "нас". Витвицкая после восьми лет брака сообщила о разводе
"Это очередной скандал!". Тина Кароль после высказывания Поляковой обнародовала видео и фото в черном платье
"Это очередной скандал!". Тина Кароль после высказывания Поляковой обнародовала видео и фото в черном платье
"Думал, голая", "А какого цвета у вас соски?", "Показалось, что это Ирина Билык". Maruv засветила тело в "голом" белье
"Думал, голая", "А какого цвета у вас соски?", "Показалось, что это Ирина Билык". Maruv засветила тело в "голом" белье
Что показали украинские дизайнеры на Ukrainian Fashion Week 2021. Фото
Что показали украинские дизайнеры на Ukrainian Fashion Week 2021. Фото
"Прекрасен", "Как же вашим с Настей детям повезет". В сети обсуждают фото 18-летнего Потапа
"Прекрасен", "Как же вашим с Настей детям повезет". В сети обсуждают фото 18-летнего Потапа
"Ничего не изменилось". 45-летняя Канделаки показала 34-летнего мужа
"Ничего не изменилось". 45-летняя Канделаки показала 34-летнего мужа
"Love is". Водянова показала совместную пробежку с мужем в Париже. Фото
"Love is". Водянова показала совместную пробежку с мужем в Париже. Фото
"Не только от него все зависит". Ткач рассказал, как относится к президентству Зеленского
"Не только от него все зависит". Ткач рассказал, как относится к президентству Зеленского
Соленые оладьи с гороховым соусом и семгой. Рецепт от победительницы "МастерШеф" Балог
Соленые оладьи с гороховым соусом и семгой. Рецепт от победительницы "МастерШеф" Балог
  "Там все голые. Я снял трусы, возбудился". Коляденко рассказал о своем нудистском опыте
  "Там все голые. Я снял трусы, возбудился". Коляденко рассказал о своем нудистском опыте
  The Weeknd исполнил на Супербоул 2021 восемь песен, устроив в финале шоу фейерверк. Видео
  The Weeknd исполнил на Супербоул 2021 восемь песен, устроив в финале шоу фейерверк. Видео
  Кончаловский: Путин – либерал в том смысле, что очень много терпит. И самое главное, что он терпит, – это коррупция
  Кончаловский: Путин – либерал в том смысле, что очень много терпит. И самое главное, что он терпит, – это коррупция
Серега ради ролика в TikTok поднялся на Килиманджаро. Видео
Серега ради ролика в TikTok поднялся на Килиманджаро. Видео
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS