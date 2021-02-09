Ефремов пробудет в московском СИЗО около двух месяцев

Осужденный на семь с половиной лет лишения свободы за ДТП с летальным исходом российский актер Михаил Ефремов после этапирования из исправительной колонии, расположенной в Белгородской области, находится в пятиместной камере московского следственного изолятора.

За совершение ДТП со смертельным исходом Ефремова осудили на семь с половиной лет Фото: kino-teatr.ru

Осужденный на семь с половиной лет лишения свободы за ДТП с летальным исходом российский актер Михаил Ефремов после этапирования из исправительной колонии, расположенной в Белгородской области, проведет около двух месяцев в Московском следственном изоляторе "Водник". Об этом 8 февраля сообщило издание "Газета.Ru" со ссылкой на слова вице-президента российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Ивана Мельникова, навестившего актера в СИЗО.

Отмечается, что предварительный срок содержания может быть продлен.

В комментарии kp.ru Мельников заявил, что этапирование в Москву стало для Ефремова "сюрпризом", а о его причинах актера не проинформировали. Правозащитник сообщил, что Ефремова везли в Москву спецпоездом в течение нескольких дней.

В СИЗО он находится в пятиместной камере вместе с осужденным за кражу. Мельников подчеркнул, что конфликтов у артиста с соседом по камере нет.

Вечером 8 июня 2020 года Ефремов спровоцировал аварию в центре Москвы. Его автомобиль Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном "Лада". Водитель фургона Сергей Захаров от полученных травм позже скончался в больнице.

Ефремов несколько раз менял показания относительно своей вины в ДТП, то признавая, то отрицая ее. Представляющий тогда его интересы в суде адвокат Эльман Пашаев настаивал на непричастности своего подзащитного к аварии и обвинял родственников Захарова в жадности. Юрист также зачитывал показания свидетелей, утверждавших, что за рулем Jeep Grand Cherokee был не Ефремов, хотя видеозапись подтверждала, что артист после аварии вышел из машины через дверь водителя.

8 сентября Пресненский суд Москвы признал Ефремова виновным в совершении ДТП, в результате которого погиб человек. Актера приговорили к восьми годам колонии общего режима.

23 октября Московский городской суд смягчил апелляцию на приговор Ефремову, сократив срок до семи лет и шести месяцев. 6 ноября осужденный актер был этапирован в исправительную колонию №4, расположенную в Белгородской области.

5 февраля 2021 года стало известно, что его этапировали в один из следственных изоляторов Москвы для участия в следственных действиях.