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29 октября, 2020
 
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Ефремов устроил для сокамерников пир с фаршированным гусем

Российский актер Михаил Ефремов, совершивший смертельное ДТП, воспользовался услугами доставки ресторанной еды в тюрьму.

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Ефремов отдал за блюдо 6 тыс. руб. (2,2 тыс. грн)
Ефремов отдал за блюдо 6 тыс. руб. (2,2 тыс. грн)
Фото: sovremennik.ru

Российский актер Михаил Ефремов, осужденный за смертельное ДТП в центре Москвы, устроил для сокамерников в СИЗО "Водник" ужин с едой из ресторана. Об этом изданию "КП" рассказала сестра актера Анастасия.

Она отметила, что с Ефремовым все в порядке и он сумел найти контакт с сокамерниками.

Сотрудник московской пищевой фирмы, которая обслуживает в сфере услуг питания тюрьмы, рассказал, что недавно из изолятора от Ефремова поступил заказ приготовить гуся, фаршированного яблоками за 3 тыс.руб. (около 1,1 тыс. грн. – "ГОРДОН")

"Ефремову был в итоге выставлен счет, учитывая наценки, в 6 тыс. руб. (около 2,2 тыс. грн. – "ГОРДОН") Но его цена вообще не смутила", – отметил собеседник.

Как сообщает "КП", хозяин компании, у которой Ефремов заказал гуся, в прошлом также отбывал срок в тюрьме. Это Анатолий Зак, бывший руководитель ночного клуба "Хромая лошадь" в Перми, в которой 5 декабря 2009 года случился пожар с жертвами. 

Московский городской суд смягчил апелляцию на приговор российскому актеру Михаилу Ефремову по делу о ДТП со смертельным исходом. Срок сократили с восьми лет до семи лет и шести месяцев.

Ефремов спровоцировал аварию в центре Москвы вечером 8 июня. Его автомобиль Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном "Лада". Водитель фургона Сергей Захаров от полученных травм позже скончался в больнице.

Адвокатом Ефремова во время судебного процесса был Пашаев. 21 августа на заседании суда Ефремов заявил, что отказывается от его услуг, однако 25 августа стало известно, что актер заключил новое соглашение с Пашаевым.

Ефремов несколько раз менял показания относительно своей вины в ДТП, то признавая, то отрицая ее. Пашаев настаивал на непричастности своего подзащитного к аварии и обвинял родственников Захарова в жадности. Юрист также зачитывал показания свидетелей, утверждавших, что за рулем Jeep Grand Cherokee был не Ефремов, хотя видеозапись подтверждала, что артист после аварии вышел из машины через дверь водителя

Теги: авария, Михаил Ефремов, актер, тюрьмы
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