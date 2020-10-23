Ефремов: Я прекращаю все свои отношения с алкоголем, который довел меня до столь печального конца

Российский актер Михаил Ефремов, совершивший смертельное ДТП, заявил о готовности поставить памятник погибшему Сергею Захарову.

Российский актер Михаил Ефремов, осужденный изначально к восьми годам колонии за совершение смертельного ДТП, во время рассмотрения Московским городским судом 22 октября апелляционной жалобы выступил с последним словом. Об этом сообщает "Медуза".

"Я слышал, что человек, который убил двух людей за рулем и еще пытался скрыться от милиции, получил пять лет колонии-поселения. И не он один. Извинения потерпевшим я принес на четвертый день. Это видела вся страна. Потерпевших мне безумно жаль – они простые люди, которые потеряли близкого человека. Адвокаты потерпевших, которые не только посадили Ефремова, чем будут известны на всю страну, еще и словили дурную славу на этом", – заявил он.

Ефремов заверил, что мог бы сразу возместить моральный ущерб и заплатить за автомобиль ВИС, если бы был допущен к своим материальным средствам, но с 9 июня не имеет такого доступа.

"Я абсолютно и полностью признаю свою вину. Я выражаю глубочайшие соболезнования родным и близким погибшего Сергея Захарова. Я в который раз прошу прощения. Я искренне раскаиваюсь в совершенном мною беззаконии. С самого начала я признавал вину, сотрудничал со следствием и пытался делать все, что от меня зависит", – отметил Ефремов.

Он добавил, что изменял показания, поскольку адвокат Эльман Пашаев убедил его в том, что доказательств вины нет.

"Эта трагедия, на самом деле, разделила мою жизнь на две части. В первой части, в прошлой, я был артистом, беззаботным человеком, с ветерком, но работящий – работал я много. В новой жизни я плохо сплю и все время думаю о Сергее Захарове", – признался осужденный актер.

Ефремов отметил, что изменил отношение к алкоголю.

"Я вряд ли когда-нибудь еще раз сяду за руль. Также я прекращаю все свои отношения с алкоголем, который довел меня до столь печального конца", – заявил он.

Ефремов попросил суд назначить ему наказание, не связанное с лишением свободы, чтобы он смог работать по своей профессии и помогать всем потерпевшим, в том числе вдове Захарова Ирине Стерховой.

"Также я хотел поставить памятник Сергею Захарову, если родные не будут против. Но это я смогу сделать, только если я буду работать по специальности. Но я знаю, что мог бы открыть фонд и перечислять туда большую часть своих заработанных денег. Также у меня остаются двое малолетних детей и одна несовершеннолетняя дочь и дочь-студентка, но она находится на моем иждивении. Я бы очень хотел принимать участие в их воспитании. Я больше никогда не буду нарушать законы своей страны. Я прошу суд проявить ко мне снисхождение", – сказал Ефремов.

Московский городской суд смягчил апелляцию на приговор российскому актеру Михаилу Ефремову по делу о ДТП со смертельным исходом. Срок сократили с восьми лет до семи лет и шести месяцев.

Ефремов спровоцировал аварию в центре Москвы вечером 8 июня. Его автомобиль Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном "Лада". Водитель фургона Сергей Захаров от полученных травм позже скончался в больнице.

Адвокатом Ефремова во время судебного процесса был Пашаев. 21 августа на заседании суда Ефремов заявил, что отказывается от его услуг, однако 25 августа стало известно, что актер заключил новое соглашение с Пашаевым.

Ефремов несколько раз менял показания относительно своей вины в ДТП, то признавая, то отрицая ее. Пашаев настаивал на непричастности своего подзащитного к аварии и обвинял родственников Захарова в жадности. Юрист также зачитывал показания свидетелей, утверждавших, что за рулем Jeep Grand Cherokee был не Ефремов, хотя видеозапись подтверждала, что артист после аварии вышел из машины через дверь водителя.