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04 ноября, 2020
 
Новости

Ефремов требует от родственников погибшего Захарова возврата денег

Российский актер Михаил Ефремов, осужденный за смертельное ДТП в центре Москвы и находящийся в хозотряде московского СИЗО "Водник", ожидает возврата суммы, которую переплатил родственникам погибшего Сергея Захарова.

По словам адвоката Ефремова, актеру все равно, кто вернет ему переплаченное
По словам адвоката Ефремова, актеру все равно, кто вернет ему переплаченное
Фото: sovremennik.ru

Российский актер Михаил Ефремов, осужденный за смертельное ДТП в центре Москвы и находящийся в хозотряде московского СИЗО "Водник", намерен вернуть часть денег, выплаченных пострадавшей стороне. Об этом адвокат Ефремова Петр Хархорин заявил РИА "Новости".

По его словам, осужденный переплатил родственникам погибшего в ДТП Сергея Захарова 600 тыс. руб. ($7,5 тыс.), и защита добивается возвращения этих средств за вычетом суммы, потраченной на похороны. Адвокат уточнил, что речь идет о почти 500 тыс. руб. ($6,3 тыс.)

Хархорин отметил, что в конечном итоге Ефремов выплатил каждому потерпевшему по 1 млн руб., но были переплаты. Он сказал, что Ефремова не интересует, кто именно из родственников Захарова будет возвращать эти деньги.

Московский городской суд смягчил апелляцию на приговор российскому актеру Михаилу Ефремову по делу о ДТП со смертельным исходом. Срок сократили с восьми лет до семи лет и шести месяцев.

Ефремов спровоцировал аварию в центре Москвы вечером 8 июня. Его автомобиль Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном "Лада". Водитель фургона Сергей Захаров от полученных травм позже скончался в больнице.

Адвокатом Ефремова во время судебного процесса был Эльман Пашаев. 21 августа на заседании суда Ефремов заявил, что отказывается от его услуг, однако 25 августа стало известно, что актер заключил новое соглашение с Пашаевым.

Ефремов несколько раз менял показания относительно своей вины в ДТП, то признавая, то отрицая ее. Пашаев настаивал на непричастности своего подзащитного к аварии и обвинял родственников Захарова в жадности. Юрист также зачитывал показания свидетелей, утверждавших, что за рулем Jeep Grand Cherokee был не Ефремов, хотя видеозапись подтверждала, что артист после аварии вышел из машины через дверь водителя.

Теги: смерть, Михаил Ефремов, похороны, Сергей Захаров, деньги, актер, выплаты, адвокат
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