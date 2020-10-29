Ефремов в тюрьме нашел для себя занятие

Российский актер Михаил Ефремов, осужденный за смертельное ДТП в центре Москвы и находящийся в хозотряде московского СИЗО "Водник", получит трудовые обязанности.

Российский актер Михаил Ефремов, осужденный за смертельное ДТП в центре Москвы и находящийся в хозотряде московского СИЗО "Водник", занимается творчеством. Об этом изданию StarHit рассказал один из представителей Ефремова, адвокат Владимир Васильев.

"Михаил Олегович хотел бы создать и развивать театр, но наверняка у него будут и другие трудовые обязанности. Сейчас он пишет сценарий, что-то делает, связанное со своей основной профессией", – рассказал он.

Васильев отметил, что изначально Ефремов просил дать ему возможность "сидеть" в колонии в Чувашии, но передумал.

"Несмотря на то, что исправительное учреждение Чебоксар находится в 670 км от Москвы, этап туда длится около двух-трех недель. Ефремов этого попросту не выдержит с его состоянием здоровья и хроническими заболеваниями. Вагоны очень холодные, стоянки в разных пунктах долгие", – рассказал адвокат.

В хозотрядах заключенные работают: электриками, сантехниками, плотниками, кладовщиками. Как отметил член Общественной наблюдательной комиссии Алексей Мельников, Ефремов мог бы заниматься приготовлением или разносом пищи, а тяжелую работу ему вряд ли поручат.

В хозотряде изолятора есть спортзал, футбол, волейбол, настольный теннис, видеозал, библиотека, настольные игры и бильярд, который соорудили сами заключенные.

Московский городской суд смягчил апелляцию на приговор российскому актеру Михаилу Ефремову по делу о ДТП со смертельным исходом. Срок сократили с восьми лет до семи лет и шести месяцев.

Ефремов спровоцировал аварию в центре Москвы вечером 8 июня. Его автомобиль Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном "Лада". Водитель фургона Сергей Захаров от полученных травм позже скончался в больнице.

Адвокатом Ефремова во время судебного процесса был Эльман Пашаев. 21 августа на заседании суда Ефремов заявил, что отказывается от его услуг, однако 25 августа стало известно, что актер заключил новое соглашение с Пашаевым.

Ефремов несколько раз менял показания относительно своей вины в ДТП, то признавая, то отрицая ее. Пашаев настаивал на непричастности своего подзащитного к аварии и обвинял родственников Захарова в жадности. Юрист также зачитывал показания свидетелей, утверждавших, что за рулем Jeep Grand Cherokee был не Ефремов, хотя видеозапись подтверждала, что артист после аварии вышел из машины через дверь водителя.