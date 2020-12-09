Ефремов написал письмо сыну Захарова. Рассказал о собственном горе

Российский актер Михаил Ефремов обратился к сыну Сергея Захарова, который погиб в результате спровоцированного им ДТП с мольбами простить его.

Ефремов: Я действительно не понимаю, как мне дальше жить Скриншот: russia.tv

Российский актер Михаил Ефремов, осужденный на семь с половиной лет лишения свободы за ДТП, вследствие которого погиб курьер Сергей Захаров, написал письмо его младшему сыну – Валерию. Об этом сообщил телеканал "360".

Письмо предоставил адвокат потерпевшей стороны, Александр Добровинский.

"Мой отец умер больше 20 лет назад, и, поверьте, я знаю, что означает для сына потеря отца. Когда рушится все то, на что можно было надеяться", – заявил Ефремов.

Потерю отца он назвал невосполнимой.

"После случившейся трагедии не проходит и дня, чтобы я не думал о Сергее. Я ежедневно молюсь за упокой его души. И поверьте, это не просто слова. Я действительно не понимаю, как мне дальше жить", – написал в письме актер.

Ефремов отметил, что ему предстоит поменять в жизни многое, и не знает, хватит ли на это сил.

"Прошу вас, Валерий, простите меня. Все, что будет в моих силах, я постараюсь сделать для вас и вашей семьи", – заявил осужденный..

По словам Добровинского, сын Захарова отреагировал на письмо неоднозначно.

Отец Михаила Ефремова, советский актер Олег Ефремов, – умер в 2000 году после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием

Ефремов спровоцировал аварию в центре Москвы вечером 8 июня. Его автомобиль Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном "Лада". Водитель фургона Сергей Захаров от полученных травм позже скончался в больнице.

Ефремов несколько раз менял показания относительно своей вины в ДТП, то признавая, то отрицая ее. Его на тот момент адвокат Пашаев настаивал на непричастности своего подзащитного к аварии и обвинял родственников Захарова в жадности. Юрист также зачитывал показания свидетелей, утверждавших, что за рулем Jeep Grand Cherokee был не Ефремов, хотя видеозапись подтверждала, что артист после аварии вышел из машины через дверь водителя.

21 августа на заседании суда Ефремов заявил, что отказывается от услуг Пашаева, однако 25 августа стало известно, что актер заключил с ним новое соглашение.

8 сентября Пресненский суд Москвы признал Ефремова виновным в совершении ДТП, в результате которого погиб человек. Актера приговорили к восьми годам колонии общего режима.

23 октября Московский городской суд смягчил апелляцию на приговор Ефремову, сократив срок до семи лет и шести месяцев. 6 ноября осужденный актер был этапирован в колонию.