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24 ноября, 2020
 
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Жена Ефремова подает на развод – СМИ

Жена осужденного за смертельное ДТП российского актера Михаила Ефремова звукорежиссер Софья Кругликова, по информации КП, желает отомстить неверному супругу.

Кругликова и Ефремов прожили в браке почти 20 лет
Кругликова и Ефремов прожили в браке почти 20 лет
Фото:ru.telegram.one

Жена осужденного за смертельное ДТП российского актера Михаила Ефремова, звукорежиссер Софья Кругликова, подает на развод. Об этом близкий друг актера рассказал КП.

"Софья собралась разводиться. Принципиальное решение принято, теперь это вопрос времени. Для Миши, конечно, это станет ударом, актом предательства. Ведь если даже Соня, которая всегда смотрела на него снизу вверх, отвернется, он просто сойдет с ума и потеряет остатки веры в себя", – заявил инсайдер.

По его мнению, в таком решении Кругликовой есть эмоции и холодный расчет. Он отметил, что жена не смогла простить Ефремову измену с актрисой Дарьей Белоусовой. Еще одной причиной он назвал то, что пока Ефремов в заключении, его имущество легче поделить.

"Если собрать все накопления, недвижимость и прочее, набежит очень приличная сумма. Десятки, если не сотни миллионов рублей. Сейчас все это находится во владении Софьи. Редкая оскорбленная женщина в таком случае не жаждала бы мести", – подчеркнул инсайдер.

Актриса Татьяна Бронзова отметила, что Ефремова сейчас нельзя бросать.

"Человек в большой беде, среди матерых преступников, и ему очень важно знать, что где-то дома его ждут. Я верю, что Соня благородный, верующий человек, и не оставит Мишу", – заявила она. 

По словам Бронзовой, Кругликова догадывалась о неверности мужа, но прощала.

Софья Кругликова – пятая жена Ефремова. В браке они живут почти 20 лет. У них трое детей: Вера (2005), Надежда (2007), Борис (2010). От предыдущих отношений у актера есть сыновья Никита (1988), Николай (1991), дочь Анна Мария (2000).

По сообщению программы "Ты не поверишь!" на телеканале НТВ, Ефремов часто приезжал домой к своей коллеге Белоусовой.

Ефремов спровоцировал аварию в центре Москвы вечером 8 июня. Его автомобиль Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном "Лада". Водитель фургона Сергей Захаров от полученных травм позже скончался в больнице.

Ефремов несколько раз менял показания относительно своей вины в ДТП, то признавая, то отрицая ее. Его на тот момент адвокат Пашаев настаивал на непричастности своего подзащитного к аварии и обвинял родственников Захарова в жадности. Юрист также зачитывал показания свидетелей, утверждавших, что за рулем Jeep Grand Cherokee был не Ефремов, хотя видеозапись подтверждала, что артист после аварии вышел из машины через дверь водителя.

21 августа на заседании суда Ефремов заявил, что отказывается от услуг Пашаева, однако 25 августа стало известно, что актер заключил с ним новое соглашение. 

8 сентября Пресненский суд Москвы признал Ефремова виновным в совершении ДТП, в результате которого погиб человек. Актера приговорили к восьми годам колонии общего режима.

23 октября Московский городской суд смягчил апелляцию на приговор Ефремовусократив срок до семи лет и шести месяцев. 6 ноября осужденный актер был этапирован в колонию.

Теги: ДТП, авария, Михаил Ефремов, приговор, актер, имущество, развод, суд, измена, Софья Кругликова, жена, месть
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