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20 ноября, 2020
 
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Против трех свидетелей по делу Ефремова возбудили уголовные дела

В МВД России заявили, что показания троих свидетелей, которые выступали в суде по делу актера Михаила Ефремова, осужденного на семь с половиной лет за совершение ДТП со смертельным исходом, противоречат собранным доказательствам.

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Ефремов спровоцировал аварию в центре Москвы вечером 8 июня
Ефремов спровоцировал аварию в центре Москвы вечером 8 июня
Скриншот: 1tv.ru

Следственное управление ГУМВД по Москве возбудило уголовные дела в отношении трех свидетелей по делу актера Михаила Ефремова, осужденного за совершение ДТП со смертельным исходом. Об этом говорится в заявлении официального представителя МВД России Ирины Волк, обнародованном 20 ноября на сайте ведомства.

Свидетели подозреваются в даче заведомо ложных показаний. Дело возбуждено по ст. 307 УК РФ (ч. 1), которая предусматривает наказание в виде штрафа до 80 тыс. руб. (около 30 тыс. грн), обязательных или исправительных работ либо ареста на срок до трех месяцев.

"В августе этого года во время судебных заседаний указанные лица были предупреждены судом об уголовной ответственности за отказ от дачи показаний и за дачу заведомо ложных показаний. После этого двое подозреваемых сообщили суду, что 8 июня 2020 года они стали очевидцами ДТП с участием Ефремова и видели иное лицо, сидевшее за рулем его автомобиля, а сам Ефремов стоял рядом с транспортным средством. Еще один подозреваемый описал внешность незнакомого ему мужчины, который сел на заднее сиденье припаркованного автомобиля до аварии, и отметил, что на месте водителя никого не было", – говорится в заявлении Волк.

Во время вынесения приговора Ефремову суд пришел к выводу, что показания свидетелей противоречат собранным по делу доказательствам и являются недостоверными. 

"Опираясь на ряд неопровержимых доказательств, 8 сентября 2020 года суд вынес обвинительный приговор в отношении Михаила Ефремова. Следствием были изучены материалы, поступившие из прокуратуры города Москвы, и в ходе проверки установлены достаточные данные, указывающие на то, что все трое свидетелей в суде дали заведомо ложные показания", – подытожила Волк.

Имена свидетелей в сообщении МВД не указаны.

ТАСС пишет, что все три свидетеля были допрошены по ходатайству экс-двоката Ефремова Эльмана Пашаева.

Ефремов спровоцировал аварию в центре Москвы вечером 8 июня. Его автомобиль Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном "Лада". Водитель фургона Сергей Захаров от полученных травм позже скончался в больнице.

Ефремов несколько раз менял показания относительно своей вины в ДТП, то признавая, то отрицая ее. Его на тот момент адвокат Пашаев настаивал на непричастности своего подзащитного к аварии и обвинял родственников Захарова в жадности. Юрист также зачитывал показания свидетелей, утверждавших, что за рулем Jeep Grand Cherokee был не Ефремов, хотя видеозапись подтверждала, что артист после аварии вышел из машины через дверь водителя.

21 августа на заседании суда Ефремов заявил, что отказывается от услуг Пашаева, однако 25 августа стало известно, что актер заключил с ним новое соглашение. 

8 сентября Пресненский суд Москвы признал Ефремова виновным в совершении ДТП, в результате которого погиб человек. Актера приговорили к восьми годам колонии общего режима.

23 октября Московский городской суд смягчил апелляцию на приговор Ефремовусократив срок до семи лет и шести месяцев.

6 ноября Ефремов был этапирован в колонию, месторасположение которой не называется.

Теги: ДТП, Москва, авария, алкоголь, Михаил Ефремов
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