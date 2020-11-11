"Не страшны тебе ни годы, ни тюрьма". Орлуша показал застолье с Ефремовым

Российский поэт Андрей Орлов (Орлуша) поздравил с днем рождения осужденного за смертельное ДТП российского актера Михаила Ефремова.

Российский поэт Андрей Орлов (Орлуша) на своей странице в Facebook опубликовал 10 ноября стихотворение по случаю дня рождения осужденного за смертельное ДТП российского актера Михаила Ефремова. Орлуша разместил архивное фото застолья с участием именинника.

"И сцены, и кулисы,

И юные актрисы

Еще услышат голос

Прокуренный его,

Когда, уже свободный,

Заслуженно народный,

Отметит с нами праздник

Рожденья своего.

И, уронив на землю розы

В честь возвращения своего,

Ефремов наш не сдержит слезы,

Но кто-нибудь обнимет вдруг его:

Ведь ты артист, Мишка,

А это значит,

Что не страшны тебе ни годы, ни тюрьма,

Ведь ты артист, Мишка,

Артист не плачет,

Артисту горе лишь от пьянства и ума", – написал Орлуша.

10 ноября Ефремову исполнилось 57 лет.

Актер спровоцировал аварию в центре Москвы вечером 8 июня. Его автомобиль Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном "Лада". Водитель фургона Сергей Захаров от полученных травм позже скончался в больнице.

Ефремов несколько раз менял показания относительно своей вины в ДТП, то признавая, то отрицая ее. Пашаев настаивал на непричастности своего подзащитного к аварии и обвинял родственников Захарова в жадности. Юрист также зачитывал показания свидетелей, утверждавших, что за рулем Jeep Grand Cherokee был не Ефремов, хотя видеозапись подтверждала, что артист после аварии вышел из машины через дверь водителя.

Адвокатом Ефремова во время судебного процесса был Эльман Пашаев. 21 августа на заседании суда Ефремов заявил, что отказывается от его услуг, однако 25 августа стало известно, что актер заключил новое соглашение с Пашаевым. После вынесения приговора о восьми годах колонии Ефремов заявил, что в этом деле Пашаев либо ничего не понял в его деле, либо "очень понял".

После смены адвоката Ефремова Московский городской суд смягчил апелляцию на приговор российскому актеру Михаилу Ефремову по делу о ДТП со смертельным исходом. Срок сократили с восьми лет до семи лет и шести месяцев. 6 ноября осужденного этапировали в колонию.