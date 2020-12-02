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Российского актера Ефремова этапировали в колонию и поместят на карантин

Российский актер Михаил Ефремов, осужденный за смертельное ДТП в центре Москвы, этапирован в колонию. Его поместят в карантинное отделение, сообщили в Федеральной службе исполнения наказаний.

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Ефремов спровоцировал аварию в центре Москвы вечером 8 июня
Ефремов спровоцировал аварию в центре Москвы вечером 8 июня
Фото: depositphotos.com

Российского актера Михаила Ефремова, осужденного на семь с половиной лет лишения свободы за ДТП с летальным исходом, отправили в место отбывания наказания в одну из белгородских колоний. Об этом 2 декабря сообщил "Интерфакс" со ссылкой на данные управления Федеральной службы исполнения наказаний по Москве.

По информации агентства, по прибытии Ефремова поместят в карантинное отделение на срок до 15 суток, где с осужденными проводят "профилактические, психолого-педагогические, медицинские, информационные и режимные мероприятия".

В ведомстве добавили, что после карантина специальная комиссия рассматривает вопрос о трудоустройстве каждого осужденного.

Согласно Уголовно-исполнительному кодексу РФ, заработная плата осужденных при трудоустройстве не может быть меньше минимального размера оплаты труда с учетом выполнения нормы выработки. Часть этой суммы удерживается для возмещения расходов по содержанию.

Ефремов спровоцировал аварию в центре Москвы вечером 8 июня. Его автомобиль Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном "Лада". Водитель фургона Сергей Захаров от полученных травм позже скончался в больнице.

Ефремов несколько раз менял показания относительно своей вины в ДТП, то признавая, то отрицая ее. Его на тот момент адвокат Пашаев настаивал на непричастности своего подзащитного к аварии и обвинял родственников Захарова в жадности. Юрист также зачитывал показания свидетелей, утверждавших, что за рулем Jeep Grand Cherokee был не Ефремов, хотя видеозапись подтверждала, что артист после аварии вышел из машины через дверь водителя.

21 августа на заседании суда Ефремов заявил, что отказывается от услуг Пашаева, однако 25 августа стало известно, что актер заключил с ним новое соглашение. 

8 сентября Пресненский суд Москвы признал Ефремова виновным в совершении ДТП, в результате которого погиб человек. Актера приговорили к восьми годам колонии общего режима.

23 октября Московский городской суд смягчил апелляцию на приговор Ефремовусократив срок до семи лет и шести месяцев. 6 ноября осужденный актер был этапирован в колонию.

Теги: ДТП, Москва, авария, Михаил Ефремов, карантин, приговор, актер, заседание
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