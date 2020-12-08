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Видео: В гостях у Гордона / YouTube

"Квартет И", Ефремов, роль гея, Жванецкий, Зеленский, Уткин, Виторган. Интервью Гордона с Барацем. Трансляция

На YouTube-канале "В гостях у Гордона" транслируется интервью с российским актером и продюсером Леонидом Барацем. Программу записали в Киеве, беседа продолжалась почти два часа. Во время интервью Барац говорил об Одессе своего детства, дружбе с актером Ростиславом Хаитом, короткой эмиграции в США, украинском и российском сатирике Михаиле Жванецком, ситуации в России и почему он не революционер, о фильмах, которые снимал "Квартет И", работе на съемочной площадке с актерами Михаилом Ефремовым, Максимом Виторганом и журналистом Василием Уткиным, о бывшем коллеге, а сейчас президенте Украины Владимире Зеленском, а также об увлечениях, комплексах, футболе и о том, за какую сборную – Украины или России – болеет.

 
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Барац родился в 1971 году в Одессе. После школы переехал в Москву, окончил эстрадный факультет Российского института театрального искусства (ГИТИС).

После окончания института Барац, его друг детства Ростислав Хаит, а также Александр Демидов, Камиль Ларин и Сергей Петрейков, с которыми они познакомились во время учебы, создали комический театр "Квартет И".

"Квартет И" снял фильмы "День радио", "Громкая связь", дилогию "День выборов" и трилогию "О чем говорят мужчины".

Барац был дважды женат: на российской актрисе Анне Касаткиной и украинском психологе Анне Моисеевой. В первом браке родились две дочери – Елизавета (1994) и Ева (2003). С Моисеевой развелся в 2019 году, и уже после расставания, в октябре 2020 года, у пары родился сын Марк.

Теги: футбол, Дмитрий Гордон, кино, театр, Михаил Жванецкий, Михаил Ефремов, Владимир Зеленский, Василий Уткин, Максим Виторган, Квартет И, Валерий Хаит, Леонид Барац
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