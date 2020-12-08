Интервью Гордона с Барацем. Где и когда смотреть

Интервью Дмитрия Гордона с российским актером и продюсером Леонидом Барацем начнется в 18.00 на YouTube-канале "В гостях у Гордона".

Сегодня вечером на YouTube-канале "В гостях у Гордона" выйдет интервью с российским актером и продюсером Леонидом Барацем.

Как сообщил журналист Дмитрий Гордон изданию "ГОРДОН", программу записали в Киеве. Ее трансляция начнется в 18.00.

Во время интервью Барац говорил об Одессе своего детства, дружбе с актером Ростиславом Хаитом, короткой эмиграции в США, украинском и российском сатирике Михаиле Жванецком, ситуации в России и почему он не революционер, о фильмах, которые снимал "Квартет И", работе на съемочной площадке с актерами Михаилом Ефремовым и Максимом Виторганом, а также журналистом Василием Уткиным, о бывшем коллеге, а сейчас президенте Украины Владимире Зеленском, а также об увлечениях, комплексах, футболе и о том, за какую сборную болеет – Украины или России.

"Я задумался: "А до какой степени я готов идти дальше?" До степени, когда я поставлю под угрозу театр и свою личную жизнь, я не готов идти. Я не революционер. Я хочу жить в этой стране [России]. Я считаю ее своей страной. И я считаю, что приношу ей пользу, критикуя те вещи, которые мне не нравятся. И поэтому я выхожу на митинги, если мне что-то не нравится. Готов ли я ходить на митинги, где бьют дубинками? Скорее всего, нет. Мне кажется, что я полезнее для своей же страны, если я сниму "День выборов". А может, мне просто страшно. А может, мне просто не хочется. И не "может", а точно: мне страшно", – сказал Барац.

Барац родился в 1971 году в Одессе. После школы переехал в Москву, окончил эстрадный факультет Российского института театрального искусства (ГИТИС).

После окончания института Барац, его друг детства Ростислав Хаит, а также Александр Демидов, Камиль Ларин и Сергей Петрейков, с которыми они познакомились во время учебы, создали комический театр "Квартет И".

"Квартет И" снял фильмы "День радио", "Громкая связь", дилогии "День выборов" и "О чем говорят мужчины".

Барац был дважды женат: на российской актрисе Анне Касаткиной и украинском психологе Анне Моисеевой. В первом браке родились две дочери – Елизавета (1994) и Ева (2003). С Моисеевой развелся в 2019 году, и уже после расставания, в октябре 2020 года, у пары родился сын Марк.