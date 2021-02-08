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08 февраля, 2021
 
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Ефремов этапирован из Белгорода в Москву

Осужденного на семь с половиной лет за совершение ДТП с летальным исходом российского актера Михаила Ефремова этапировали в один из московских следственных изоляторов для участия в следственных действиях.

В ноябре 2020 года Ефремова этапировали в белгородскую ИК-4
В ноябре 2020 года Ефремова этапировали в белгородскую ИК-4
Фото: kino-teatr.ru

Осужденный на семь с половиной лет лишения свободы за ДТП с летальным исходом российский актер Михаил Ефремов этапирован из ИК-4, расположенной в Белгородской области, в Москву. Об этом 5 февраля сообщило агентство ТАСС со ссылкой на информацию, полученную в управлении Федеральной службы исполнения наказаний по Белгородской области.

Осужденного этапировали в один из следственных изоляторов Москвы для участия в следственных действиях. 

Представитель Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Наталья Сокольская в комментарии агентству отметила, что встречалась с Ефремовым в белгородской колонии 3 февраля. По ее словам, жалоб на условия содержания у актера не было.

О том, что актер покинул ИК-4, стало известно после того, как его друг сообщил, что отправленное актеру письмо вернулось с пометкой "адресат убыл в другое учреждение", проинформировало 5 февраля издание Mk.ru.

Ефремов спровоцировал аварию в центре Москвы вечером 8 июня. Его автомобиль Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном "Лада". Водитель фургона Сергей Захаров от полученных травм позже скончался в больнице.

Ефремов несколько раз менял показания относительно своей вины в ДТП, то признавая, то отрицая ее. Представляющий тогда его интересы в суде адвокат Эльман Пашаев настаивал на непричастности своего подзащитного к аварии и обвинял родственников Захарова в жадности. Юрист также зачитывал показания свидетелей, утверждавших, что за рулем Jeep Grand Cherokee был не Ефремов, хотя видеозапись подтверждала, что артист после аварии вышел из машины через дверь водителя.

21 августа на заседании суда Ефремов заявил, что отказывается от услуг Пашаева, однако 25 августа стало известно, что актер заключил с ним новое соглашение. 

8 сентября Пресненский суд Москвы признал Ефремова виновным в совершении ДТП, в результате которого погиб человек. Актера приговорили к восьми годам колонии общего режима.

23 октября Московский городской суд смягчил апелляцию на приговор Ефремовусократив срок до семи лет и шести месяцев. 6 ноября осужденный актер был этапирован в колонию.

Теги: ДТП, Москва, Белгород, Михаил Ефремов, Эльман Пашаев, колония
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