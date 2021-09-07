"Едва не умер". У отбывающего наказание в колонии 57-летнего Ефремова случился приступ

В публикации отмечается, что актер "едва не умер накануне очередного судебного заседания, но его чудом откачали". По словам адвоката, в августе Ефремов страдал от приступов сезонной аллергии, а из-за отека Квинке не мог "даже подняться на второй этаж".

Сейчас его состояние улучшилось.

Контекст:

8 июня 2020 года Ефремов спровоцировал аварию в центре Москвы. Его автомобиль Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном "Лада". Водитель фургона Сергей Захаров от полученных травм позже скончался в больнице.

8 сентября Пресненский суд Москвы признал Ефремова виновным в совершении ДТП, в результате которого погиб человек. Актера приговорили к восьми годам колонии общего режима.

23 октября Московский городской суд смягчил приговор Ефремову, сократив срок до семи лет и шести месяцев. 6 ноября осужденный актер был этапирован в исправительную колонию №4, расположенную в Белгородской области.