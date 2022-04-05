Осужденный за убийство Ефремов поддержал правительство РФ после нападения на Украину. Адвокат актера обратился в суд о сокращении срока

Ефремов летом 2020 года спровоцировал аварию, в результате которой погиб человек Фото: mikhail.efremov.fan / Instagram

По словам адвоката, Ефремов заявил, что "у руководства страны не было другого выхода, поэтому он положительно относится к тому, что происходит".

Хархорин также отметил, что обратился от имени Ефремова в Верховный суд РФ с просьбой о сокращении срока наказания.