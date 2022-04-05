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05 апреля, 2022
 
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Осужденный за убийство Ефремов поддержал правительство РФ после нападения на Украину. Адвокат актера обратился в суд о сокращении срока

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Ефремов летом 2020 года спровоцировал аварию, в результате которой погиб человек
Ефремов летом 2020 года спровоцировал аварию, в результате которой погиб человек
Фото: mikhail.efremov.fan / Instagram

Адвокат осужденного на семь с половиной лет за совершение ДТП со смертельным исходом российского актера Михаила Ефремова Петр Хархорин 4 апреля в интервью российскому изданию Mk.ru заявил, что его клиент поддержал действия российского правительства после нападения РФ на Украину.

По словам адвоката, Ефремов заявил, что "у руководства страны не было другого выхода, поэтому он положительно относится к тому, что происходит".

Хархорин также отметил, что обратился от имени Ефремова в Верховный суд РФ с просьбой о сокращении срока наказания. 

Контекст:

8 июня 2020 года Ефремов спровоцировал аварию в центре Москвы. Его автомобиль Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном "Лада". Водитель фургона Сергей Захаров от полученных травм позже скончался в больнице.

8 сентября Пресненский суд Москвы признал Ефремова виновным в совершении ДТП, в результате которого погиб человек. Актера приговорили к восьми годам колонии общего режима.

23 октября Московский городской суд смягчил приговор Ефремовусократив срок до семи лет и шести месяцев. 6 ноября осужденный актер был этапирован в исправительную колонию №4, расположенную в Белгородской области.

23 июня 2021 года стало известно, что адвокаты Ефремова подали в суд кассационную жалобу на приговор. По мнению адвокатов, суд не в полной мере учел смягчающие обстоятельства, которыми в том числе считают активное участие Ефремова в общественной жизни, благотворительность и компенсацию ущерба потерпевшей стороне в размере почти 4,7 млн руб. (примерно 1,7 млн грн). Также в документе в качестве смягчающих обстоятельств упоминаются извинения, которые актер озвучил семье погибшего в ДТП курьера Сергея Захарова. К смягчающим обстоятельствам адвокаты также причислили находящихся на иждивении артиста многочисленных безработных родственников, включая супругу Софью Кругликову.

15 сентября кассационный суд Москвы отказался смягчать приговор.

Теги: ДТП, Александр Ефремов, война России против Украины
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