"Живут в специальном помещении". Адвокат осужденного на семь с половиной лет Ефремова рассказал, как проходят его свидания с женой

По словам Хархорина, во время свиданий супруги в течение трех дней живут в специальном помещении, напоминающем квартиру.

Адвокат также сообщил, что актера в колонии навещали его коллеги, среди которых были Иван Охлобыстин, Сергей Гармаш и Гарик Сукачев.

Контекст:

8 июня 2020 года Ефремов спровоцировал аварию в центре Москвы. Его автомобиль Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном "Лада". Водитель фургона Сергей Захаров от полученных травм позже скончался в больнице.

8 сентября Пресненский суд Москвы признал Ефремова виновным в совершении ДТП, в результате которого погиб человек. Актера приговорили к восьми годам колонии общего режима.

23 октября Московский городской суд смягчил приговор Ефремову, сократив срок до семи лет и шести месяцев. 6 ноября осужденный актер был этапирован в исправительную колонию №4, расположенную в Белгородской области.

23 июня 2021 года стало известно, что адвокаты Ефремова подали в суд кассационную жалобу на приговор. По мнению адвокатов, суд не в полной мере учел смягчающие обстоятельства, которыми в том числе считают активное участие Ефремова в общественной жизни, благотворительность и компенсацию ущерба потерпевшей стороне в размере почти 4,7 млн руб. (примерно 1,7 млн грн). Также в документе в качестве смягчающих обстоятельств упоминаются извинения, которые актер озвучил семье погибшего в ДТП курьера Сергея Захарова. К смягчающим обстоятельствам адвокаты также причислили находящихся на иждивении артиста многочисленных безработных родственников, включая супругу Софью Кругликову.

15 сентября кассационный суд Москвы отказался смягчать приговор. Во время выступления в суде Ефремов выразил опасения, что из-за проблем со здоровьем ему не удастся выйти живым из тюрьмы.

Софья Кругликова – пятая жена Ефремова. В браке они живут почти 20 лет. У них трое детей: Вера (2005), Надежда (2007), Борис (2010). От предыдущих отношений у актера есть сыновья Никита (1988), Николай (1991), дочь Анна Мария (2000). Ранее российские СМИ писали, что супруга намерена была развестись с осужденным мужем.