Ефремов сомневается, что ему удастся выйти живым из тюрьмы

Ефремов присутствовал на суде дистанционно, общаясь с судьей по видеосвязи. По словам артиста, в колонии у него обострилась астма, случаются частые приступы, во время которых он задыхается, но медикам пока что удается купировать.

Резюмируя, актер отметил, что "не знает, выдержит ли такой большой срок".