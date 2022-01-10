"Пора выпускать. Жизнь его достаточно побила". Щербаков потребовал досрочно освободить Ефремова из тюрьмы

"На мой взгляд, Мишка уже достаточно наказан. Он что-то понял в этой жизни. И я считаю, что уже пора его выпускать по УДО (условно-досрочному освобождению). Жизнь его достаточно побила. [Отец Михаила Ефремова] Олег Николаевич [Ефремов] тоже выпивал, все мы не без греха. Но спектакли он никогда не срывал, за руль пьяным никогда не садился. Будь Олег Николаевич жив, я думаю, у него просто случился бы инфаркт после этого ДТП. Он очень переживал за каждый поступок сына. И то, что произошло сейчас, он бы просто не пережил", – заявил Щербаков.

Контекст:

8 июня 2020 года Ефремов спровоцировал аварию в центре Москвы. Его автомобиль Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном "Лада". Водитель фургона Сергей Захаров от полученных травм позже скончался в больнице.

8 сентября Пресненский суд Москвы признал Ефремова виновным в совершении ДТП, в результате которого погиб человек. Актера приговорили к восьми годам колонии общего режима.

23 октября Московский городской суд смягчил приговор Ефремову, сократив срок до семи лет и шести месяцев. 6 ноября осужденный актер был этапирован в исправительную колонию №4, расположенную в Белгородской области.

23 июня 2021 года стало известно, что адвокаты Ефремова подали в суд кассационную жалобу на приговор. По мнению адвокатов, суд не в полной мере учел смягчающие обстоятельства, которыми в том числе считают активное участие Ефремова в общественной жизни, благотворительность и компенсацию ущерба потерпевшей стороне в размере почти 4,7 млн руб. (примерно 1,7 млн грн). Также в документе в качестве смягчающих обстоятельств упоминаются извинения, которые актер озвучил семье погибшего в ДТП курьера Сергея Захарова. К смягчающим обстоятельствам адвокаты также причислили находящихся на иждивении артиста многочисленных безработных родственников, включая супругу Софью Кругликову.

15 сентября кассационный суд Москвы отказался смягчать приговор.