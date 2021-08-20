71-летний актер Борис Щербаков рассказал о своей госпитализации и тесте на коронавирус

По словам Щербакова, он почувствовал недомогание и сам обратился в больницу Фото: sherbakov_boris / Instagram

Щербаков уточнил, что у него понизился иммунитет, он почувствовал легкое недомогание, очень испугался и потому "решил сам лечь в больницу". Актер добавил, что накануне делал тест на коронавирус, результат был отрицательным, но на всякий случай решил подтвердить результат в специализированном учреждении.

19 августа появилась информация о госпитализации Щербакова, якобы у актера диагностировали двухстороннюю пневмонию и подтвердили коронавирус.