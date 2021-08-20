71-летнего российского актера Бориса Щербакова госпитализировали с COVID-19 – СМИ

По поступившей информации, Щербаков заболел еще 12 августа, но госпитализировали его 19-го числа Фото: Mash / Telegram

По данным канала, 71-летний артист заболел еще 12 августа, но госпитализация понадобилась лишь сейчас.

"Болезнь протекает на фоне хронического заболевания. По оценкам врачей, его состояние – средней тяжести. Сам артист утверждает, что последние полгода не выезжал из Москвы, а тест у него – отрицательный", – говорится в сообщении.

В феврале 2021 года Щербаков сдавал два ПЦР-теста на коронавирус. Тогда артист уточнял, что чувствует себя нормально, при этом один из его тестов на COVID-19 оказался положительным.