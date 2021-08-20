71-летнего российского актера Бориса Щербакова госпитализировали с COVID-19 – СМИ

По данным канала, 71-летний артист заболел еще 12 августа, но госпитализация понадобилась лишь сейчас.
"Болезнь протекает на фоне хронического заболевания. По оценкам врачей, его состояние – средней тяжести. Сам артист утверждает, что последние полгода не выезжал из Москвы, а тест у него – отрицательный", – говорится в сообщении.
В феврале 2021 года Щербаков сдавал два ПЦР-теста на коронавирус. Тогда артист уточнял, что чувствует себя нормально, при этом один из его тестов на COVID-19 оказался положительным.
Борис Щербаков родился в Ленинграде (ныне – Санкт-Петербург) 11 декабря 1949 года в семье шофера и работницы завода. Во второй половине 1960-х поступил на режиссерский факультет Институт культуры имени Крупской, позже перевелся в Москву в Школу-студию МХАТ.
Артист дебютировал в кино в 12 лет в роли Глебки Прохорова в детском приключенческом фильме "Мандат". В 1996-м и 1997 годах снялся в клипах певицы Любови Успенской "Карусель" и "Пропадаю я".