"Они реально способны только на шлак". Цимбалюк высказался о российских актерах, которые снимались в сериалах в Украине

"После окончания театрального вуза актеры начинают мечтать о кино. Тогда было на 95% все кино-сериальное производство русскоязычное. Там, как правило, главные герои – россияне, опытные украинские актеры, как Стас Боклан, – на линейных ролях… А наши студенты и молодые актеры – массовка/эпизод, если вообще заметят", – отметил он.

Цимбалюк подчеркнул, что в российских сериалах, съемки которых проходили в Украине, не было маститых актеров.

"Меня очень удивляло, почему сюда, как правило, завозят очень "средних" русских актеров, которые никому не нужны там. Они же реально способны только на "он любит тебя", "она беременна" и т.д. – на шлак. Ни разу не вызывали меня в "мыло", где в гримерке меня ждал, например, [Александр] Домогаров… Только всякие "толи руденки" и т.д. Вот примерно такая ситуация в столице", – написал он.

По словам Цимбалюка, система такова: либо актер становится частью "постсовкового локомотива и по-русски говорит в кадре", либо должен искать другую профессию.

Он отметил, что в Госкино снималось минимальное количество украинских полных метров и туда попадал 1% актеров.

Такие проекты, как "Кофе с кардамоном", "Поймать Кайдаша" или "Черный ворон", по словам актера, становились для него "глотком свежего воздуха, который хочется почувствовать нормой".

Он добавил, что все испытывают тотальную перезагрузку.

"Надеюсь, каждый сделал максимум выводов!" – написал Цимбалюк.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ТАРАС ЦИМБАЛЮК (@taras.tsymbaliuk)