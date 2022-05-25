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25 мая, 2022
 
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"Мы должны быть готовы встретить врага в своем дворе". Хименес-Браво взял в руки оружие

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Хименес-Браво: Я считаю, если каждый в Украине пройдет такой курс, Россия сюда больше не придет
Хименес-Браво: Я считаю, если каждый в Украине пройдет такой курс, Россия сюда больше не придет
Фото: hectorjimenezbravo / Instagram

Украинский телеведущий колумбийского происхождения, судья проекта "МастерШеф" на СТБ, ресторатор Эктор Хименес-Браво 24 мая в Instagram сообщил, что проходит военные учения.

Телеведущий снялся в военной экипировке и с автоматом в руках.

"Другое время – другие умения. На выходных начал тренировку по военному делу. Я обычный гражданин, бизнесмен, лидер мнений, у которого дом в Ирпене. И мне стало страшно за свою жизнь и близких, когда я представил, что мог быть 24 февраля дома. Это может повториться", – написал он.

Хименес-Браво заявил, что 13 лет назад приехал в Украину и влюбился в эту страну, людей и менталитет.

"Бросать в трудные времена любимую – не по моим ценностям. Хотя я и не осуждаю тех, кто уехал, и вам не советую. Каждый помогает как может. Кто-то на митинге в Берлине, кто-то донатом из Италии, а кто-то здесь на месте. Это нормально. Поэтому я начинаю уделять время навыкам, необходимым для своей защиты", – отметил он.

По мнению телеведущего, каждому украинцу нужно уметь защитить себя.

"Я считаю, если каждый в Украине пройдет такой курс, Россия сюда больше не придет. Как можно зайти в страну, где 50% людей могут тебя убить при патрулировании или разгоне митингов. Орки, конечно, тупые, но не настолько", – заявил Хименес-Браво.

Он подчеркнул, что проходит тренировки не для пиара, не намерен идти в ВСУ и тероборону, а также ездить по блокпостам для фотосессий.

"Защиту от ракет нам обеспечит ВСУ. А мы должны быть готовы встретить врага в своем дворе. Встретить с сюрпризом и свинцом", – отметил телеведущий.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Хименес-Браво родился в Колумбии. В 2011 году продюсеры канала СТБ пригласили колумбийского шеф-повара занять место судьи на проекте "МастерШеф".

11 марта Хименес-Браво сообщал, что прервал отпуск в Колумбии и прилетел в Варшаву (Польша), чтобы помогать украинским беженцам, покинувшим страну после нападения России. В начале апреля телеведущий приехал в Украину.

У Хименеса-Браво есть украинское гражданство. Он получил его в мае 2021 года.

Теги: Россия, Украина, война, военные, военные учения, экипировка, ВСУ, украинцы, война России против Украины, Эктор Хименес-Браво, телеведущий, МастерШеф, бизнесмен
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