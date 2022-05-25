"Мы должны быть готовы встретить врага в своем дворе". Хименес-Браво взял в руки оружие

Хименес-Браво: Я считаю, если каждый в Украине пройдет такой курс, Россия сюда больше не придет Фото: hectorjimenezbravo / Instagram

Телеведущий снялся в военной экипировке и с автоматом в руках.

"Другое время – другие умения. На выходных начал тренировку по военному делу. Я обычный гражданин, бизнесмен, лидер мнений, у которого дом в Ирпене. И мне стало страшно за свою жизнь и близких, когда я представил, что мог быть 24 февраля дома. Это может повториться", – написал он.

Хименес-Браво заявил, что 13 лет назад приехал в Украину и влюбился в эту страну, людей и менталитет.

"Бросать в трудные времена любимую – не по моим ценностям. Хотя я и не осуждаю тех, кто уехал, и вам не советую. Каждый помогает как может. Кто-то на митинге в Берлине, кто-то донатом из Италии, а кто-то здесь на месте. Это нормально. Поэтому я начинаю уделять время навыкам, необходимым для своей защиты", – отметил он.

По мнению телеведущего, каждому украинцу нужно уметь защитить себя.

"Я считаю, если каждый в Украине пройдет такой курс, Россия сюда больше не придет. Как можно зайти в страну, где 50% людей могут тебя убить при патрулировании или разгоне митингов. Орки, конечно, тупые, но не настолько", – заявил Хименес-Браво.

Он подчеркнул, что проходит тренировки не для пиара, не намерен идти в ВСУ и тероборону, а также ездить по блокпостам для фотосессий.

"Защиту от ракет нам обеспечит ВСУ. А мы должны быть готовы встретить врага в своем дворе. Встретить с сюрпризом и свинцом", – отметил телеведущий.

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