"Мы должны быть готовы встретить врага в своем дворе". Хименес-Браво взял в руки оружие

Телеведущий снялся в военной экипировке и с автоматом в руках.
"Другое время – другие умения. На выходных начал тренировку по военному делу. Я обычный гражданин, бизнесмен, лидер мнений, у которого дом в Ирпене. И мне стало страшно за свою жизнь и близких, когда я представил, что мог быть 24 февраля дома. Это может повториться", – написал он.
Хименес-Браво заявил, что 13 лет назад приехал в Украину и влюбился в эту страну, людей и менталитет.
"Бросать в трудные времена любимую – не по моим ценностям. Хотя я и не осуждаю тех, кто уехал, и вам не советую. Каждый помогает как может. Кто-то на митинге в Берлине, кто-то донатом из Италии, а кто-то здесь на месте. Это нормально. Поэтому я начинаю уделять время навыкам, необходимым для своей защиты", – отметил он.
По мнению телеведущего, каждому украинцу нужно уметь защитить себя.
"Я считаю, если каждый в Украине пройдет такой курс, Россия сюда больше не придет. Как можно зайти в страну, где 50% людей могут тебя убить при патрулировании или разгоне митингов. Орки, конечно, тупые, но не настолько", – заявил Хименес-Браво.
Он подчеркнул, что проходит тренировки не для пиара, не намерен идти в ВСУ и тероборону, а также ездить по блокпостам для фотосессий.
"Защиту от ракет нам обеспечит ВСУ. А мы должны быть готовы встретить врага в своем дворе. Встретить с сюрпризом и свинцом", – отметил телеведущий.
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Хименес-Браво родился в Колумбии. В 2011 году продюсеры канала СТБ пригласили колумбийского шеф-повара занять место судьи на проекте "МастерШеф".
11 марта Хименес-Браво сообщал, что прервал отпуск в Колумбии и прилетел в Варшаву (Польша), чтобы помогать украинским беженцам, покинувшим страну после нападения России. В начале апреля телеведущий приехал в Украину.
У Хименеса-Браво есть украинское гражданство. Он получил его в мае 2021 года.