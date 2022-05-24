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24 мая, 2022
 
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Астафьева потроллила украинцев, "красиво переживающих за страну на побережьях"

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Астафьева: Правильно ли я все скомпоновала на фоточке?
Астафьева: Правильно ли я все скомпоновала на фоточке?
Фото: da_astafieva / Instagram

Украинская актриса и певица Даша Астафьева 23 мая в Twitter опубликовала фото, снятое на кухне волонтерского штаба.

На снимке на фоне мешка с картофелем запечатлена чашка капучино, которую держит рука в резиновой перчатке.

"Люди, которые сейчас где-нибудь красиво на побережьях переживают за состояние страны, подскажите, пожалуйста, правильно ли я все скомпоновала на фоточке?" – спросила она.

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Контекст:

Даша Астафьева родилась 4 августа 1985 года в городе Орджоникидзе (сейчас – Покров) Днепропетровской области. Певица после школы переехала в Киев, где познакомилась с продюсером Юрием Никитиным.

В 2007 году Никитин предложил ей принять участие в украинской "Фабрике звезд". Никитиным же была создана группа Nikita, в состав которой вошли Астафьева и Юлия Кавтарадзе, бывшая участница группы A.R.M.I.A. В коллективе неоднократно менялись участницы, но Астафьева оставалась его лидером.

В 2008 году она выиграла титул Playmate of the Month (модель, чью фотографию помещают на развороте журнала) юбилейного журнала Playboy.

В 2017 году Астафьева начала сольную карьеру.

После нападения РФ на Украину певица стала волонтером – она помогает готовить еду украинским защитникам.

Теги: Россия, Украина, война, нападение, волонтер, волонтеры, украинцы, война России против Украины, актриса, Даша Астафьева, певица, модель, фото, картошка, картофель
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