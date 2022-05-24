Астафьева потроллила украинцев, "красиво переживающих за страну на побережьях"

На снимке на фоне мешка с картофелем запечатлена чашка капучино, которую держит рука в резиновой перчатке.

"Люди, которые сейчас где-нибудь красиво на побережьях переживают за состояние страны, подскажите, пожалуйста, правильно ли я все скомпоновала на фоточке?" – спросила она.

Люди які зараз десь красіво на узбережжях переживають за стан країни, підкажіть будь ласочка, чи правильно я все закомпонувала на фоточці? #СлаваУкраїні pic.twitter.com/pJ2D1Pac4m

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Даша Астафьева родилась 4 августа 1985 года в городе Орджоникидзе (сейчас – Покров) Днепропетровской области. Певица после школы переехала в Киев, где познакомилась с продюсером Юрием Никитиным.

В 2007 году Никитин предложил ей принять участие в украинской "Фабрике звезд". Никитиным же была создана группа Nikita, в состав которой вошли Астафьева и Юлия Кавтарадзе, бывшая участница группы A.R.M.I.A. В коллективе неоднократно менялись участницы, но Астафьева оставалась его лидером.

В 2008 году она выиграла титул Playmate of the Month (модель, чью фотографию помещают на развороте журнала) юбилейного журнала Playboy.

В 2017 году Астафьева начала сольную карьеру.

После нападения РФ на Украину певица стала волонтером – она помогает готовить еду украинским защитникам.