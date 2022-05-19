В РФ на лидера ДДТ Шевчука составили админпротокол. Он говорил, что "Родина – это не жопа президента, которую надо целовать"

Музыкант во время своего концерта перед тем, как исполнить следующую песню, обратился к зрителям со словами о том, что такое на самом деле Родина.

"Родина, друзья, – это не жопа президента, которую надо все время мусолить, целовать. Родина – это бабушка нищая на вокзале, продающая картошку. Вот это – Родина", – сказал Шевчук.

Зал отреагировал на заявление артиста аплодисментами.

"Сразу после концерта за кулисы проникли силовики, изолировали Ю.Ю. [Шевчука] от группы, не пропуская даже директора коллектива (выставив на входе в гримерку силовой заслон из двух сотрудников в форме спецназа), и в течение часа вели беседу по факту прошедшего концерта, его направленности и высказываний Шевчука на предмет войны и Родины", – написал Усаев.

По его словам, Шевчука сначала хотели задержать, но потом дали ему на подпись протокол и уехали.

"О чем [протокол], вы сами можете догадаться", – резюмировал Усаев.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений РАДМИР УСАЕВ концерты Уфа (@radmir_usaev)

"Московский комсомолец" сообщил, что Шевчук получил административный протокол по статье о "дискредитации ВС РФ".

В уфимской объединенной пресс-службе судов сообщили "Фонтанке", что материалы на Шевчука поступили в Советский районный суд города.

"Судебное заседание пока еще не назначено, материалы только что зарегистрированы, дело передано судье Егоровой", – отметили в пресс-службе.