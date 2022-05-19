В РФ на лидера ДДТ Шевчука составили админпротокол. Он говорил, что "Родина – это не жопа президента, которую надо целовать"

Музыкант во время своего концерта перед тем, как исполнить следующую песню, обратился к зрителям со словами о том, что такое на самом деле Родина.
"Родина, друзья, – это не жопа президента, которую надо все время мусолить, целовать. Родина – это бабушка нищая на вокзале, продающая картошку. Вот это – Родина", – сказал Шевчук.
Зал отреагировал на заявление артиста аплодисментами.
"Сразу после концерта за кулисы проникли силовики, изолировали Ю.Ю. [Шевчука] от группы, не пропуская даже директора коллектива (выставив на входе в гримерку силовой заслон из двух сотрудников в форме спецназа), и в течение часа вели беседу по факту прошедшего концерта, его направленности и высказываний Шевчука на предмет войны и Родины", – написал Усаев.
По его словам, Шевчука сначала хотели задержать, но потом дали ему на подпись протокол и уехали.
"О чем [протокол], вы сами можете догадаться", – резюмировал Усаев.
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"Московский комсомолец" сообщил, что Шевчук получил административный протокол по статье о "дискредитации ВС РФ".
В уфимской объединенной пресс-службе судов сообщили "Фонтанке", что материалы на Шевчука поступили в Советский районный суд города.
"Судебное заседание пока еще не назначено, материалы только что зарегистрированы, дело передано судье Егоровой", – отметили в пресс-службе.
Шевчук в день нападения России на Украину, 24 февраля, заявил, что ни он, ни его группа не поддерживают военную агрессию РФ. Позже пост удалили.
21 апреля стало известно, что организаторы отменили концерт группы ДДТ в Тюмени после того, как музыканты отказались выступать в зале с буквой Z.