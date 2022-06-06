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06 июня, 2022
 
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"Ден сказал, что это может мне навредить". Жена командира полка "Азов" Прокопенко рассказала, какое решение приняла в первый день войны

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Катерина Прокопенко: Первые действия это надо идти в тероборону
Катерина Прокопенко: Первые действия – это надо идти в тероборону
Скриншот: Українська правда / YouTube

Жена командира полка "Азов", Героя Украины, майора Национальной гвардии Дениса Прокопенко Катерина 4 июня в интервью "Украинской правде" рассказала, что в первый день войны решила присоединиться к теробороне.

"Первые действия – это надо идти в тероборону, но Ден запретил мне. Сказал, чтобы я сидела ровно и никуда не рыпалась. Сказал, что это может мне навредить, что не хочет меня искать в какой-то другой области. Сказал, чтобы я оставалась в Киеве и была в безопасности. Но тяжело было сидеть ровно, мы с подругой сразу присоединились к волонтерству, таскали коробки, искали много вещей для военных, в том числе и для Мариуполя, собирали деньги, закупали в Европе технику", – рассказала она.

ВИДЕО
Видео: Українська правда / YouTube

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

27-летняя Катерина Прокопенко – иллюстратор, сейчас вместе с членами семей защитников "Азовстали" в составе одноименной ассоциации занимается организацией процесса их освобождения.

Завод "Азовсталь" был последним объектом в Мариуполе, который удерживали украинские военные. Там были бойцы Национальной гвардии, в том числе полка "Азов", сотрудники СБУ, военнослужащие ВСУ, пограничники и полицейские. В бомбоубежищах завода также до начала мая были сотни гражданских.

Генеральный штаб ВСУ сообщил поздно вечером 16 мая, что с "Азовстали" эвакуировали 264 украинских военнослужащих, в том числе 53 тяжелораненых. Их перевезли в Новоазовск и Оленовку, которые находятся на территории, подконтрольной боевикам "ДНР". В Генштабе ВСУ и Минобороны Украины сообщили, что эвакуированных защитников Мариуполя планируют обменять.

17–18 мая российские и западные СМИ сообщали, что "Азовсталь" покинула еще часть военнослужащих. По информации британской разведки на утро 20 мая, завод "Азовсталь" покинули до 1700 украинских военных. Президент Украины Владимир Зеленский в интервью, которое вышло 20 мая, выразил ожидание, что вывоз военнослужащих завершится в ближайшие "даже не дни, а время". Минобороны РФ в тот же день вечером заявило о завершении вывода украинских военных с завода.

Депутат Госдумы РФ из фракции "Справедливая Россия – За правду" Анатолий Вассерман предложил запретить обмен украинских военных из полка "Азов" на российских военнопленных. В ответ спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин поручил комитету по обороне и безопасности подготовить "соответствующее протокольное поручение". В Минобороны Украины подчеркнули, что заявление рассчитано на внутреннюю пропаганду в РФ.

В международной правозащитной организации Amnesty International 18 мая предупредили, что серьезно обеспокоены судьбой защитников "Азовстали".

6 июня Зеленский сообщил, что российские оккупанты держат в плену более 2,5 тыс. украинских военнослужащих, которые защищали Мариуполь, находясь на территории завода "Азовсталь".

Теги: полк Азов, Азовсталь, территориальная оборона, война России против Украины, Денис Прокопенко, Катерина Прокопенко
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